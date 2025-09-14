Menczer Tamás: A Tisza mindent megígér Brüsszelnek – "Amit eddig tudunk, amellé hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, bevándorlás-csomagot..."

"Azt mondta Tarr "Választások után mindent lehet" Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket. Nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni nekik, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagyis lenne, amit mi nem hagyunk, akkor ők ígérnének, és mindent végrehajtanának. Amit a gazdaságról, az adóról és az energiáról tudunk, amellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, bevándorlás-csomagot, LMBTQ-csomagot, Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk" – magyarázza friss Facebook-videójában Menczer Tamás.

Emlékezetes, Tarr Zoltán egy interjúban maga jelentette ki, hogy súlyos hibát követett el az etyeki fórumon, amikor kifecsegte, hogy a Tisza Párt súlyos, mindenkit durván érintő adóemelésre készül. A fórumon egyébként olyanok is elhangzottak a szájából, miszerint:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Azaz lényegében Magyar Péter helyettese beismerte, hogy a választásokig nem szabad beszélni az adóemelésről, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak, jöhet a kegyetlen adóemelés...