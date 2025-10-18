„A velős pirítós legendás. És tényleg” – Orbán Viktor megérkezett a második Harcosok Klubja edzőtáborba

„A velős pirítós legendás. És tényleg” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ezt egy olyan képhez írta, amellyel tudatta, hogy már ott van a második Harcosok Klubja edzőtáborban, és Schmidt Máriával, valamint Orbán Balázzsal közösen velős pirítóst esznek.
A Harcosok Klubja második edzőtábora szombaton startolt el Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik, a helyszínről Menczer Tamás már be is jelentkezett korábban.
Indulás Zánkára! Jön a 2. HK-edzőtábor. Jön a budapesti békecsúcs. A brüsszeli bábfigurákat meg elzavarjuk. Petinek megint nehéz hétvégéje lesz
– írta Facebook-oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója még szombat délben.
Miután a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.
Menczer Tamás videóban is üzent követőinek:
Békét akarunk, jön Trump és Putyin, jön a budapesti békecsúcs – Magyarország történelmet csinál. Nemet mondunk a háborúra, a Tisza-adóra és a nyugdíjak megadóztatására is
– mondta.
