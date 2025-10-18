Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
„A velős pirítós legendás. És tényleg” – Orbán Viktor megérkezett a második Harcosok Klubja edzőtáborba

harcosok klubja
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 18:10
Menczer TamásEdzőtáborOrbán Viktor
Orbán Viktor már ott van a második Harcosok Klubja edzőtáborban Schmidt Máriával, valamint Orbán Balázzsal.
Bors
A szerző cikkei

A velős pirítós legendás. És tényleg” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ezt egy olyan képhez írta, amellyel tudatta, hogy már ott van a második Harcosok Klubja edzőtáborban, és Schmidt Máriával, valamint Orbán Balázzsal közösen velős pirítóst esznek.

A Harcosok Klubja második edzőtábora szombaton startolt el Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik, a helyszínről Menczer Tamás már be is jelentkezett korábban.

Indulás Zánkára! Jön a 2. HK-edzőtábor. Jön a budapesti békecsúcs. A brüsszeli bábfigurákat meg elzavarjuk. Petinek megint nehéz hétvégéje lesz

– írta Facebook-oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója még szombat délben.

Miután a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.

Menczer Tamás videóban is üzent követőinek:

Békét akarunk, jön Trump és Putyin, jön a budapesti békecsúcs – Magyarország történelmet csinál. Nemet mondunk a háborúra, a Tisza-adóra és a nyugdíjak megadóztatására is

– mondta.

 

