Hatalmas örömhírt közölt Szentkirályi Alexandra: olcsóbb lesz a parkolás

Szentkirályi Alexandra hatalmas örömhírt jelentett be a közösségi oldalán, ettől nagyon boldogok lesznek az autósok.
Agyő, kényelmi díj!❌🅿️
Jövőre kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz – a kormány megszünteti a kényelmi díjat az egész ország területén, így évente több milliárd forint marad a magyarok zsebében.
Csak Budapesten két és fél milliárd forintot fizettek a budapestiek tavaly, 34 millió parkolással.
Ez januártól már nem így lesz!
Amíg a baloldal felszámolja a parkolókat és drágítja a parkolást, a kormány egyszerűbbé és olcsóbbá teszi azt.
A mobilparkolás ugyanis pofonegyszerű: a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, és összesen több mint negyven alkalmazáson keresztül is indíthatod a parkolást.
Kényelmesebben, olcsóbban – hajrá, Budapest! 🇭🇺
– írta Szentkirályi Alexandra az alább megtekinthető videóhoz.
