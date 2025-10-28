Hatalmas örömhírt közölt Szentkirályi Alexandra: olcsóbb lesz a parkolás

Agyő, kényelmi díj!❌🅿️

Jövőre kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz – a kormány megszünteti a kényelmi díjat az egész ország területén, így évente több milliárd forint marad a magyarok zsebében.

Csak Budapesten két és fél milliárd forintot fizettek a budapestiek tavaly, 34 millió parkolással.

Ez januártól már nem így lesz!

Amíg a baloldal felszámolja a parkolókat és drágítja a parkolást, a kormány egyszerűbbé és olcsóbbá teszi azt.

A mobilparkolás ugyanis pofonegyszerű: a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, és összesen több mint negyven alkalmazáson keresztül is indíthatod a parkolást.

Kényelmesebben, olcsóbban – hajrá, Budapest! 🇭🇺