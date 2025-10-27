Orbán Viktor: Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő közösségi oldaláról most pedig az is kiderült, hogy megtörtént a nagy találkozás közte és XIV. Leó pápa között.

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

- írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott fotójához.