Orbán Viktor: Magyarország a béke szigete

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 07:21 / FRISSÍTÉS: 2025. október 22. 07:30
A békecsúcs előkészületei folytatódnak ígérte a magyar kormányfő. Orbán Viktor fontos bejelentést tett.
Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére, ugyanis egyedül ez adna reményt az ukrajnai háború rendezésére, harctéri megoldás ugyanis nem lehetséges - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyi idő szerint kedden Washingtonban.

Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és az orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben.

Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót 

- fogalmazott.

Orbán Viktor arról adott tájékoztatást, hogy a békecsúcs előkészületei továbbra is folyamatban vannak, Szijjártó Péter Washingtonban van, csupán az időpont bizonytalan még. Sőt a magyar kormányfő megígérte: ha eljön az ideje, meg fogjuk rendezni a békecsúcsot! 

Október 23-án a békemenet nem fog elmaradni, már csak azért is, hogy a magyarok megmutathassák, hogy Magyarország a béke szigete és nem véletlenül jelölték ki a békecsúcs helyszínének! Magyarország miniszterelnöke felhívta rá a figyelmet, hogy most kell igazán összetartanunk és bebizonyítanunk, hogy a magyarok a béke pártján állnak.

Íme Orbán Viktor bejegyzése:

