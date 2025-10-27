Amikor hazaér a pápától, Orbán Viktor ad az anyukájának két puszit

Hahó, Harcosok! - posztolta ma reggel a Vatikánban, a Szentatyához menet, az unokája kezét fogva miniszterelnök.
Hétfő, olasz meló. A Vatikán és Magyarország kezdettől békét akar. Ma folytatjuk a munkát a békéért. Találkozó XIV. Leó pápával.
Aztán,- ki más,- eszébe jutott az édesanyja.
Gyorsan megígérte:
Ha hazaértem anyukámnak adok két nagy puszit.
Biztosra vehetjük, hogy arra a lassan félmilliós elérést produkáló interjúra gondolt amit a Békemeneten véletlenül leszólítva, az édesanyja egy Kersák István nevű fiatal youtubernek adott, talán még a politikai ellenfeleket is szíven ütő őszinteséggel. Nem kerülte meg a kényesnek szánt kérdéseket sem a 12 unokás nagymama és 7 dédunokás dédi. Hatvanpuszta, cigányozás, zebrák. Helyre lett téve minden...
Aki még nem látta:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.