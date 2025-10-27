BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Amikor hazaér a pápától, Orbán Viktor ad az anyukájának két puszit

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:29
XIV. Leó pápaanyapuszi
A Vatikánban ígérte meg.
Bors
A szerző cikkei

Hahó, Harcosok! - posztolta ma reggel a Vatikánban, a Szentatyához menet, az unokája kezét fogva miniszterelnök. 

Hétfő, olasz meló. A Vatikán és Magyarország kezdettől békét akar. Ma folytatjuk a munkát a békéért. Találkozó XIV. Leó pápával.

Aztán,- ki más,- eszébe jutott az édesanyja.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Gyorsan megígérte: 

Ha hazaértem anyukámnak adok két nagy puszit.


Biztosra vehetjük, hogy arra a lassan  félmilliós elérést produkáló interjúra gondolt amit a Békemeneten véletlenül leszólítva, az édesanyja egy Kersák István nevű fiatal youtubernek adott,  talán még a politikai ellenfeleket is szíven ütő őszinteséggel. Nem kerülte meg a kényesnek szánt kérdéseket sem a 12 unokás nagymama és 7 dédunokás dédi. Hatvanpuszta, cigányozás, zebrák. Helyre lett téve minden...

Aki még nem látta:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
