Orbán Viktor bejelentette, hova viszi a következő útja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 15:37
Orbán Viktor elbúcsúzott Olaszországtól.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor XIV. Leó pápával, Olaszország miniszterelnökével, Giorgia Melonival, illetve Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel is találkozott a napokban Olaszországban illetve a Vatikánban, most pedig elárulta, hogy mi a következő célállomása.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Arrivederci. 

Irány Budapest!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

