Orbán Viktor bejelentette, hova viszi a következő útja

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor XIV. Leó pápával, Olaszország miniszterelnökével, Giorgia Melonival, illetve Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel is találkozott a napokban Olaszországban illetve a Vatikánban, most pedig elárulta, hogy mi a következő célállomása.

Orbán Viktor / Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Arrivederci. Irány Budapest!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.