Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal tárgyalt Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 19:28 / FRISSÍTÉS: 2025. október 27. 19:29
Giorgia MeloniminiszterelnökMagyarországOlaszország
A közösségi oldalán osztotta meg a részleteket. Erről tárgyalt az olasz és a magyar miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal tárgyalt a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor.

0F3A7289
Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal tárgyalt Orbán Viktor / Fotó: MW

Ez írta Orbán Viktor

Tárgyalás Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal. Magyarország és Olaszország szövetsége egyre erősebb! 

- árulta el a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Erről tárgyalt az olasz és a magyar miniszterelnök

Találkozó Orbán Viktorral, hogy fontos véleménycserét folytassunk a nemzetközi aktualitások főbb témáiról, és hogy meghatározzuk az Olaszország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok kilátásait

- írta a saját közösségi oldalán Giorgia Meloni, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
