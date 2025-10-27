Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal tárgyalt a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor.

Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal tárgyalt Orbán Viktor / Fotó: MW

Ez írta Orbán Viktor

Tárgyalás Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal. Magyarország és Olaszország szövetsége egyre erősebb!

- árulta el a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Erről tárgyalt az olasz és a magyar miniszterelnök

Találkozó Orbán Viktorral, hogy fontos véleménycserét folytassunk a nemzetközi aktualitások főbb témáiról, és hogy meghatározzuk az Olaszország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok kilátásait

- írta a saját közösségi oldalán Giorgia Meloni, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.



