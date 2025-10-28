BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor megmutatta, milyen volt Rómában

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 13:51
Orbán Viktor az olasz miniszterelnök-helyettessel is találkozott.

Magyarország miniszterelnöke a Vatikánban, illetve Rómában járt, ahol találkozott az olasz miniszterelnök-helyettessel is – Orbán Viktor most képeket osztott meg erről.

Orbán Viktor / Fotó: MW

Patrióta-csúcs Rómában 🇭🇺🇮🇹💪

Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.

– írta a poszthoz Orbán Viktor.

 

