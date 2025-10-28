Orbán Viktor megmutatta, milyen volt Rómában

Magyarország miniszterelnöke a Vatikánban, illetve Rómában járt, ahol találkozott az olasz miniszterelnök-helyettessel is – Orbán Viktor most képeket osztott meg erről.
Patrióta-csúcs Rómában
Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.
– írta a poszthoz Orbán Viktor.
