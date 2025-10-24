BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor különleges videót mutatott: „Ilyenek voltunk”

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 19:32
ünnepségfelvételOrbán Viktor
Október 23-én nemcsak a nemzeti ünnepünk volt, hanem Békemenet is!
Bors
Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait. A hivatalos adatok szerint, a telefonok cellainformációi alapján is közel dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén. 

Orbán Viktor
Forrás: Facebook
Fotó: Facebook / Facebook

Az október 23-ai Kossuth Lajos téren megrendezett ünnepségen fellépett Curtis, azaz Széki Attila is, aki Radics Gigivel adott elő közösen egy számot. Orbán Viktor a népszerű rappernek a közösségi oldalán köszönte meg az előadónak a részvételét. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, Curtisé volt a Békemenet legjobb dumája.

Most pedig Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről osztott meg egy különleges felvételt, melyben a jelen és a múlt dicső pillanatai keveredtek. 

Együtt erő vagyunk. Győzni fogunk. Békemenet. Ilyenek voltunk 

- olvasható a videó mellett. 


 

