Orbán Viktor különleges videót mutatott: „Ilyenek voltunk”

Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait. A hivatalos adatok szerint, a telefonok cellainformációi alapján is közel dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén.

Az október 23-ai Kossuth Lajos téren megrendezett ünnepségen fellépett Curtis, azaz Széki Attila is, aki Radics Gigivel adott elő közösen egy számot. Orbán Viktor a népszerű rappernek a közösségi oldalán köszönte meg az előadónak a részvételét. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, Curtisé volt a Békemenet legjobb dumája.

Most pedig Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről osztott meg egy különleges felvételt, melyben a jelen és a múlt dicső pillanatai keveredtek.

Együtt erő vagyunk. Győzni fogunk. Békemenet. Ilyenek voltunk

