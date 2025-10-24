Hoppá! Orbán Viktor köszönetet mondott Curtisnek

Curtis természetesen hatalmas megtiszteltetésként élte meg, amikor megcsörrent a telefonja és felkérték őt, hogy az áthangszerelt Demjén Ferenc slágerhez írjon egy rövid, de az 56-os hősök emlékéhez méltó rapbetétet. Curtis szíve már csak attól dobbant hangosabban és nagyobbat, amikor azt is megtudta, hogy a minden magyar lelkében ott élő slágert Radics Gigivel közösen adhatja elő az állami ünnepségen résztvevő tömegek előtt, egész Magyarország és a kormányfő, Orbán Viktor előtt.

Fotó: Mediaworks

Curtis és Radics Gigi ünnepi produkciója letarolta a netet

A siker természetesen nem marad el. A Parlament előtti Kossuth teret, illetve a környező utcákat is megtöltő ünneplő, emlékező tömeg együtt énekelte Radics Gigivel a Szabadság vándorai ismert sorait és egy emberként zúgtak elismerően, amikor eljött a pillanat Curtis számára, hogy a dalhoz írt sorait megmutassa.

A rapper szinte még fel sem fogta, hogy mekkora sikert is hozott számár és az énekesnő számára ez a páratlan lehetőség, hiszen csak a Bors TikTok csatornájára felkerült rövid részletet 735-ezren tekintették meg, míg lapunk Facebook felületén 1,4 millióan voltak rá kíváncsiak - alig 24 óra alatt. Ez tehát annyit jelent, hogy csak nálunk több, mint 2,1 millió ember látta és hallotta a produkciót.

A hatlamas siker Orbán Viktor miniszterelnökhöz is eljutott, aki köszönetet mondott Széki Attilának a jól sikerült produkcióért: