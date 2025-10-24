Magyar Péter szerint sem nyerte meg a napot a Tisza Párt

Sem a mozgósítás, sem pedig a szervezés nem nyerte el Magyar Péter tetszését – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó személy. Kiemelte, annak ellenére, hogy Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk is mindent beleadott, a vidéki Tisza-szigetek alulmúlták a várakozásokat.
A vidékiek minden könyörgés ellenére nem jöttek el, vagy pedig késve érkeztek, ezért is kellett később indítani a menetet. A megjelentek lelkesedése felülmúlta a várakozásokat, ugyanakkor Magyar Péternek ez nem volt elég
– emelte ki az informátorunk. Hozzátette, a tegnapi tömeg résztvevőinek döntő többsége Budapestről érkezett, ez pedig a Tisza Párt elnökének is feltűnt.
Magyar Péter is felismerte, hogy ugyan szép tömeg gyűlt össze, de nem volt egy rendszerváltó nagygyűlés, amit ő tegnapra akart. Ezt pedig az esemény után felrótta mindenkinek
– jelentette ki az illető. Elmondta, egyértelművé vált, hogy Magyar Péter tegnap egy lavinát kívánt elindítani, és ismét kormányváltó hangulatot akart teremteni az országban. A számításai azonban nem jöttek be, ugyanis a kormánypártok mozgósítása is jól sikerült a Békemenetre.
A Tisza elnöksége nyilván úgy kommunikál, mintha megnyerték volna a napot. Azt azonban ők is érzik, hogy ez nem igaz. Abban reménykedtek, hogy a nemzeti ünnep után jobban fog nekik lejteni a pálya, de kiderült, ez nem lesz így
– tette hozzá az informátor. Kiemelte, Magyar Péter azt is nehezményezte, hogy a beszéde közben nagyon sokan feladták, és egyszerűen hazamentek. Ezt pedig felrótta a szervezőknek is.
Amint arról már tegnap beszámoltunk, szokása szerint a kormányt kritizálta Magyar Péter, ezúttal a Hősök terei demonstráción tartott beszédében ismételgette a bejáratott paneleket. Mint arról lapunk helyszíni tudósítója beszámolt, a Tisza Párt elnöke élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnök szerinte oroszbarát politikáját, a kormánypárti sajtót, valamint az igazságszolgáltatási rendszert.
A pártvezér Magyarország állapotáról apokaliptikus képet festett, amikor kifejtette, hogy óriási a szegénység, bajban van a vidék, a miniszterelnök pedig félelemben tartja a hazáját és hazudik a saját népének.
A magyar fiatalok külföldre menekülnek, a hatodik koporsóban a jövőjük fekszik, miközben „a hatalom aljas eszközökhöz nyúl, hogy pénzért megvásárolja a csendet” – fogalmazott, bármit is jelentsen ez. Ígéretekben ugyan nem volt hiány, amikor Magyar belengette, hogy kormányra kerülése esetén vagyonokat venne vissza, adót csökkentene és nyugdíjat emelne, ám az adócsökkentés és a nyugdíjemelés forrásait nem nevezte meg.
A közönség reakciója meglehetősen beszédes volt: amikor a szónoklat nagyjából 30 percnél tartott, feltűnően sokan távoztak a térről, bár korábban, amikor megindult az eső, szintén megfigyelhető volt némi elszivárgás. A közönség a beszéd nagy részében némán hallgatta a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatóját, csupán néhányszor tört elő egy hangosabb „Mocskos Fidesz!” vagy „Ruszkik, haza!” skandálás, illetve pfujolás.
Tudósítónk úgy érzékelte, hogy
a többség kimondottan unalmasnak és terjengősnek találta a beszédet, ezért szép számban szedték a sátorfájukat, így fél óra után egyre közelebb lehetett kerülni a színpadhoz a rohamosan csökkenő érdeklődés miatt.
Itt a beszéd is érthetőbbé vált, mert például a Dózsa György út Podmaniczky utca felé eső szakaszán kifejezetten szörnyű volt a hangosítás, szinte semmit sem lehetett érteni a szónokból. A közönség soraiban az egyik dunántúli Tisza-sziget feliratában virító aktivista is meglepődött, hogy miért vannak ilyen kevesen a Hősök terén. A pártvezér beszéde alatt meginduló tömegben olyan hangokat lehetett hallani, hogy valaki ma volt először Tisza-megmozduláson, mert érezni szerette volna az esemény hangulatát, de már nem bírta tovább, ezért indult útnak a szónoklat vége előtt.
