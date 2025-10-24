BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Orbán Viktor: 1956 nem múlt el. Ott él minden magyar szívében

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 12:40
október 23.Békemenet
Orbán Viktor képgalériában elevenítette fel az október 23-i Békemenetet.
1956 nem múlt el. Ott él minden magyar szívében- írta Facebook-posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök ezzel együtt egy képgalériát is megosztott az október 23-i Békemenetről. Már tegnap is örömmel jelentette ki: akkora a tömeg a Békemeneten, hogy ez már az űrből is látszik - szavaival egyetértett Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.

