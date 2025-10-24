Orbán Viktor: 1956 nem múlt el. Ott él minden magyar szívében

„1956 nem múlt el. Ott él minden magyar szívében” - írta Facebook-posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök ezzel együtt egy képgalériát is megosztott az október 23-i Békemenetről. Már tegnap is örömmel jelentette ki: akkora a tömeg a Békemeneten, hogy ez már az űrből is látszik - szavaival egyetértett Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.