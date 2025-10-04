Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: Fix 3%-os hitelt kaphatnak a vállalkozók is – videó

Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, az MKIK elnökével tartott közös sajtótájékoztatójának elején közölte, beérett a kamara és a kormány együttműködése. Ha sikerül a korábbi megállapodást végrehajtani, azzal a magyar gazdaság teljesítménye növekedni fog. Ma az európai gazdaságról csak rossz hírt lehet kapni – mondta a kormányfő.
Romlik európai versenyképessége – erről szólnak a hírek. Az energiaárak az egekben vannak, és zajlik a háború is.
Orbán Viktor szerint nemcsak meg kell védeni a gazdasági eredményeket, hanem gyarapodni is kell.
A kormányfő közölte, a magyar vállalkozásokat olyan hitelhez kell juttatni, amit könnyen igénybe lehet venni, a kamata fix és amelynek az eljuttatása egy kitaposott ösvényen keresztül történik.
Magyarországon október 6-tól egy fix 3 százalékos kamatozású 150 millió forint értékű hitel indul a vállalkozásoknak a Széchenyi kártyán keresztül
– jelentette be a kormányfő.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétfőtől a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát leviszik 3 százalékra. Elsősorban a KKV-knak nagy segítség, mivel rugalmasan igényelhető, szabadon felhasználható.
Nagy Elek elmondta, hogy ez a mai siker a kormányzat és a kamara jó együttműködésének a gyümölcse. Ez most valódi segítséget nyújt a vállalkozásoknak – tette hozzá. Sikerült eljuttatni a vállalkozói igényeket a kormányzathoz, és ennek az eredménye a mostani megállapodás is – mondta az MKIK elnöke.
A Széchenyi Kártya a mögöttünk hagyott nehéz időszakban komoly mentőöv volt.
A vállalkozásoknak nemcsak alkalmazkodniuk kell, hanem proaktívaknak kell lenniük – tette hozzá. Ha a gazda gazdag, akkor az ország is gazdag.
A kormányfő májusban jelentette be, a kormány stratégiai együttműködést köt az MKIK-val, mert a gazdaság jövőbeli kihívásaira csak közösen adható hatékony válasz.
Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy Brüsszel több fontos kormányzati intézkedést megszüntetne. Ők ezt minden évben tanácsolják. A Brüsszelt pártfogoló hazai pártok pontosan ugyanezt mondják – tette hozzá. Nekem a gazdáimmal van vitám, és nem velük. Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere van – tette hozzá. Egy munkaalapú és segélyalapú rendszer vitázik – tette hozzá.
Németországban is vége van a jóléti rendszernek, ezért a munkára adott magyar gazdasági rendszer egy jó rendszer.
Adót legfeljebb csökkenteni kell – közölte a kormányfő.
A mostani bejelentés 2026-ban 60 milliárd forintos pluszkiadással jár
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy július 1-től érvényesül a repülőrajt, mert január 6-án nem ért véget a háború. Újra kellett számolni mindent, és újra kellett ütemezni mindent – hangsúlyozta a kormányfő.
A kormány egyelőre nem módosít a jövő évi 3,1 százalékos növekedési célján
– mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor.
Amikor nem tudok éjszaka elaludni, akkor vagy focimeccseket, és bokszmeccset nézek. Most éjjel Mike Tyson hét legnagyobb ütését néztem meg, ahogyan földre kerül az ellenfél – mondta egy másik kérdésre válaszolva a kormányfő. Pontosan ilyen a Tisza Párt is: be akarják zárni a kórházakat és az iskolákat, adót akarnak emelni. Az ellenfél meg van rendülve, ilyenkor az ember nem üt rajtuk még egyet, elvitte az áradás a Tiszát – mondta a kormányfő.
Orbán Viktor a Szőlő utcai álhírbotrányról azt mondta, ha a vádak igazak lettek volna, akkor a kormánynak le kellett volna mondania. Egy ilyen pedofilvád rendkívül súlyosak, megvádolták többen a kormány egyik tagját. Ez bűncselekmény, és ennek jogkövetkezményei lesznek – zárta Orbán Viktor.
