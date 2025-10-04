Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: Fix 3%-os hitelt kaphatnak a vállalkozók is – videó

Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, az MKIK elnökével tartott közös sajtótájékoztatójának elején közölte, beérett a kamara és a kormány együttműködése. Ha sikerül a korábbi megállapodást végrehajtani, azzal a magyar gazdaság teljesítménye növekedni fog. Ma az európai gazdaságról csak rossz hírt lehet kapni – mondta a kormányfő.

Romlik európai versenyképessége – erről szólnak a hírek. Az energiaárak az egekben vannak, és zajlik a háború is.

Orbán Viktor szerint nemcsak meg kell védeni a gazdasági eredményeket, hanem gyarapodni is kell.

Orbán Viktor: Fix 3 százalékos kamatozású hitel indul!

A kormányfő közölte, a magyar vállalkozásokat olyan hitelhez kell juttatni, amit könnyen igénybe lehet venni, a kamata fix és amelynek az eljuttatása egy kitaposott ösvényen keresztül történik.

Magyarországon október 6-tól egy fix 3 százalékos kamatozású 150 millió forint értékű hitel indul a vállalkozásoknak a Széchenyi kártyán keresztül

– jelentette be a kormányfő.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétfőtől a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát leviszik 3 százalékra. Elsősorban a KKV-knak nagy segítség, mivel rugalmasan igényelhető, szabadon felhasználható.

Nagy Elek elmondta, hogy ez a mai siker a kormányzat és a kamara jó együttműködésének a gyümölcse. Ez most valódi segítséget nyújt a vállalkozásoknak – tette hozzá. Sikerült eljuttatni a vállalkozói igényeket a kormányzathoz, és ennek az eredménye a mostani megállapodás is – mondta az MKIK elnöke.

A Széchenyi Kártya a mögöttünk hagyott nehéz időszakban komoly mentőöv volt.

A vállalkozásoknak nemcsak alkalmazkodniuk kell, hanem proaktívaknak kell lenniük – tette hozzá. Ha a gazda gazdag, akkor az ország is gazdag.

A kormányfő májusban jelentette be, a kormány stratégiai együttműködést köt az MKIK-val, mert a gazdaság jövőbeli kihívásaira csak közösen adható hatékony válasz.

Orbán Viktor: Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere van

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy Brüsszel több fontos kormányzati intézkedést megszüntetne. Ők ezt minden évben tanácsolják. A Brüsszelt pártfogoló hazai pártok pontosan ugyanezt mondják – tette hozzá. Nekem a gazdáimmal van vitám, és nem velük. Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere van – tette hozzá. Egy munkaalapú és segélyalapú rendszer vitázik – tette hozzá.

Németországban is vége van a jóléti rendszernek, ezért a munkára adott magyar gazdasági rendszer egy jó rendszer.

Adót legfeljebb csökkenteni kell – közölte a kormányfő.

A mostani bejelentés 2026-ban 60 milliárd forintos pluszkiadással jár

– mondta a kormányfő.