A kismamák adókedvezményét is eltörölné a Tisza Párt

A Tisza-adó, az emberek brutális megadóztatása után itt az újabb leleplező felvétel. Nemcsak a 15 %-os jövedelemadó, de az anyák adómenetessége is nagyon fáj Magyar Péternek. Deák Dániel lementett egy videót.
Tisza-adó. Egy, a Tisza adószakértőitől kiszivárgott dokumentum, valamint a párt háttérembereinek nyilatkozatai arra utalnak, hogy Magyar Péterék brutális megszorításokra készülnek. Adóemelés, a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj felülvizsgálata, a vállalkozások megsarcolása szerepel a tervezetben. Magyar Péterék ezzel Brüsszel régóta hangoztatott elvárásainak tennének eleget, amennyiben hatalomra kerülnének. Adócsökkentés vagy adóemelés, ez a jövő évi választások tétje.
Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben napirend előtti felszólalásában arra is kitért, hogy az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt a kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelamadóról. Az Európai Bizottság közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot. A kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a fentiekről, a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik. Orbán Viktor arra biztatott mindenkit, nyilvánítsa ki a véleményét, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.
Szja-emelésre készül a Tisza
A kiszivárgott tervezet szerint a Tisza Párt brutálisan magas, 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal, többkulcsos jövedelemadóemelést vezetne be. A magyar vállalkozások társasági adóját is megemelné 9 százalékról 25 százalékra. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez megnövelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkre tenné a magyar vállalkozásokat, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.
Magyar Péterék eltitkolták volna, hogy a Tisza-adó miatt
A nemzeti konzultáció első kérdése a jelenlegi egykulcsos jövedelemadót érinti. "Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
Adókedvezmények szűkítésére készül a Tisza
Családbarát adóforradalom indult Magyarországon. Már most is több mint egymillióan kapnak családi adókedvezményt és adómentességet, köztük a négygyermekes és a 30 év alatti anyák. Csak ők 155 ezren vannak. Októbertől a háromgyermekes anyukák is belépnek ebbe körbe. Ez életkortól függetlenül mintegy 200-250 ezer nőt érint. Hankó Balázs miniszter szerint az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál. A „családbarát adóforradalom” következtében a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen
Magyar Péterék a Tisza-csomag részeként több mint félmillió forinttal növelnék a családok rezsijét. A Tisza Párt megszavazta azt az európai parlamenti határozatot is, amely szerint Magyarországnak le kellene állítania az Oroszországból érkező energiaszállítást. Egy ilyen lépésnek katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lennének Magyarország számára. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője szerint, ha az orosz energiahordozókat kitiltaná a Tisza Párt Magyarországról, akkor a lakossági rezsidíjak a jelenlegi 3,5-szeresükre emelkednének, ami egy átlagos családnak évente több mint félmillió forint többletkiadást okozna. Orosz olaj kivezetése 1000 forint fölötti benzin és dízelárakat jelentene.
A nemzeti konzultáció negyedik kérdése: "Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?"
A Tisza a 13. havi nyugdíjat is „felülvizsgálná”
Magyar Péter most arról beszél, hogy ők 100-200 ezer forintnyi Szép-kártyát adnának azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek nem túl magas a nyugdíja, és megduplázzák a nyugdíjjárulékot. Ugyanakkor korábban a Tisza vezetője egyértelművé tette, a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölnék. A párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita is a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését. Csakhogy a februárban érkező juttatás éves hatása olyan, mintha egy plusz 8,3 százalékos nyugdíjemelést kapna minden jogosult. A KSH szerint az átlagnyugdíj összege 244 557 forint volt 2025 júniusában. Amennyiben a Magyar Péterék kivezetnék a 13. havi nyugdíjat, akkor ez ebben az esetben olyan hatással jár, mintha minden hónapban kivennének az idős ember zsebéből 20 ezer forintot.
