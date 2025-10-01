Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: "Három komoly téma van, amivel meg kell küzdeni a mai napon"

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 15:38
Felakarják gyorsítani Ukrajna tagságát. Orbán Viktor szerint most minden irányból támadnak.

“Három komoly téma van, amivel meg kell küzdeni a mai napon." - írja Orbán Viktor Facebok bejegyzésében.

Orbán Viktor szerint most minden irányból támadnak.
Egyrészt politikai döntéseket akarnak hozni, hogy ismerjük el az ukrán-orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a Bizottság elnöke is támogatja. A második, hogy adjunk több pénzt ennek megfelelően Ukrajnának. A harmadik, hogy gyorsítsuk fel Ukrajna tagságát, és ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól. Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak az európai kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék. Erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel

 

