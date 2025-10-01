Mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása

Arra kérünk mindenkit: tiltakozzunk az adóemelés ellen! A kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök levele kíséri. Öt fontos kérdésben várjuk a magyar emberek véleményét. Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. A Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket. A személyi jövedelemadót 15 százalékról 22-23 százalékra, a társasági adót 9-ről 25 százalékra emelnék, és veszélybe kerülnének a családi adókedvezmények is. Ez hátrányosan érintené a magyar családokat és a vállalkozásokat egyaránt. A nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait. A kérdőívben öt fontos, mindenkit érintő témában mondhatják el a véleményüket.