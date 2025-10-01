Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása

Hidvéghi Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 14:28 / FRISSÍTÉS: 2025. október 01. 14:40
nemzeti konzultációOrbán Viktor
Október folyamán mindenki megkapja postán. November 30-ig lehet visszaküldeni a nemzeti konzultációt.

Mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt. Vegyünk részt a Nemzeti Konzultációban! - jelentette be Magyarország Kormánya.

A nemzeti konzultációs kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök levele kíséri
 A nemzeti konzultációs kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök levele kíséri Hidvéghi Balázs szerint Fotó: Koszticsák Szilárd

Arra kérünk mindenkit: tiltakozzunk az adóemelés ellen! A kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök levele kíséri. Öt fontos kérdésben várjuk a magyar emberek véleményét. Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. A Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket. A személyi jövedelemadót 15 százalékról 22-23 százalékra, a társasági adót 9-ről 25 százalékra emelnék, és veszélybe kerülnének a családi adókedvezmények is. Ez hátrányosan érintené a magyar családokat és a vállalkozásokat egyaránt. A nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait. A kérdőívben öt fontos, mindenkit érintő témában mondhatják el a véleményüket.

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultációs kérdőív 5 fontos témája

  1. Maradjon-e az alacsony személyi jövedelemadó? - vagyis a munkát továbbra is alacsony vagy magasabb adó terhelje?
  2. Mi legyen a gyermekes családok adókedvezményeivel? Szűkítsük vagy inkább bővítsük ezeket? 
  3. Megmaradjon-e az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége?
  4. Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk-e máshonnan, ami értelemszerűen a rezsi emelésével is járna, vagy tartsunk ki az olcsóbbenergiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
  5. A vállalkozások fizessenek-e továbbra is alacspony társasági adót, vagy a Brüsszel által elválrt magasabb adót fizessék?

 

