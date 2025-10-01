Ketrecharcra készül Orbán Viktor

Közösségi oldalán üzent Orbán Viktor. A miniszterelnökre újabb EU-csúcs vár, ahol ismét meg kell védenie Magyarország érdekeit. Nem titok, mit akar Brüsszel: belekényszeríteni Európát egy olyan háborúba, amiből mindenkinek az az érdeke, hogy kimaradjon. Emellett hiába nem teljesít semmilyen felvételhez szükséges követelményt, akkor is be akarják venni az Európai Unióba Ukrajnát. Sajnos tudjuk, mivel járna mindez, az észérvek azonban láthatóan nem hatnak egyesekre: a svédek az ukrán EU-tagságot erőltetik, a lengyelek szerint pedig az orosz-ukrán háború Európa háborúja. Ilyen helyzetben aligha csoda, hogy Orbán Viktor úgy fogalmaz: ketrecharc lesz...

Orbán Viktor veszélyes EU-csúcsra készül Fotó: YouTube

Orbán Viktor: Veszélyes EU-csúcs elé nézünk

"Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz. A Bizottság elnöke szerint ugyanis “Európa harcban áll”. A lengyel miniszterelnök azt mondja “el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborúnk”. A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, “fokozni kell a nyomást Magyarországon”, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni.

Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé. A magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják.

Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!" - írta közösségi oldalán a miniszterelnök.