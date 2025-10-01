Orbán Viktor: Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás

Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott az informális koppenhágai uniós csúcs előtt, amelyet a HírTV és közösségi felületeink élőben közvetítenek.

Orbán Viktor szerint az Ukrajna támogatásával és csatlakozásával kapcsolatos elképzelések ellentétesek hazánk érdekeivel. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A kormányfő Ukrajnával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja több ponton eltér más országokétól. Példaként említette a további pénzügyi támogatás kérdését, Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának felgyorsítását, valamint azt az elképzelést, hogy ne vásároljunk olajat és földgázt Oroszországtól.

„Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom” – húzta alá Orbán Viktor. – „Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak”.

A miniszterelnök szerint kemény nap vár rájuk, de majd megküzdünk vele. Kiemelte, hogy eddig minden uniós bővítési folyamat azonos jogi szabályok szerint zajlott, minden fejezet megnyitásához és lezárásához szükség volt valamennyi tagállam hozzájárulására, ezen nem lehet változtatni. Úgy vélte, Ukrajna jelenleg nem tekinthető szuverén államnak.

Ha az Európai Unió ma délután megszüntetné az ország támogatását, Ukrajna megszűnne létezni. Ukrajnának ugyanis most nincs keleti határa, nem tudni, mennyien élnek benne, és nem képes önállóan megállni a lábán

– fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy az EU Magyarország megkerülésével is megpróbálhatná elindítani Ukrajna gyorsított csatlakozását, Orbán Viktor úgy reagált: „az nem megy, bár látok erre vonatkozó nyilatkozatokat is”. Hangsúlyozta, hogy a bővítési folyamat jogi keretei változatlanok, és jelezte, hogy számít csöndes szövetségeseire – köztük Szlovákiára és Franciaországra.

A svéd kormányfővel fennálló vitáról is szólt, jelezve, hogy bár alapvetően kedveli a svédeket, a svéd beavatkozások több alkalommal is Magyarország hátrányára történtek az Európai Bíróságon.

Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás

– erősítette meg Orbán Viktor.

Emlékeztetett, hogy a svéd miniszterelnök a svéd kormány nevében több ügyben is Magyarország ellenében avatkozott be az uniós perek során.

Egyébként szeretjük a svédeket

– fűzte hozzá.