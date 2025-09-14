Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Együtt vagyunk" – üzente a Harcosok Klubja edzőtáborából Orbán Viktor

harcosok klubja
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 10:43
SátoraljaújhelyOrbán Viktor
Ilyen volt az első Harcosok Klubja edzőtábor.

Megtartották a Harcosok Klubja első edzőtáborát. Az eseményen természetesen maga Orbán Viktor is részt vett. A miniszterelnök egy fotós bejegyzésben számolt be az eseményről, melyhez azt fűzte: "Micsoda éjszaka volt!"

Orbán Viktorral is találkozhattak az érdeklődők a Harcosok Klubja első edzőtáborában
Orbán Viktorral is találkozhattak az érdeklődők a Harcosok Klubja első edzőtáborában

Az összejövetelről a Fidesz Facebook-oldala is közzétett számol felvételt:

Ötszörös volt a túljelentkezés: rengetegen akartak Orbán Viktorral szelfizni

Mint ismert, a Harcosok Klubja első edzőtáborát szombaton és vasárnap tartották-tartják Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, de Szentkirályi Alexandra is jelen volt. A Magyar Nemzet beszámolója szerint ötszörös volt a túljelentkezés, ami jól mutatja a kezdeményezés népszerűségét.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu