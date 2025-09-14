"Együtt vagyunk" – üzente a Harcosok Klubja edzőtáborából Orbán Viktor

Megtartották a Harcosok Klubja első edzőtáborát. Az eseményen természetesen maga Orbán Viktor is részt vett. A miniszterelnök egy fotós bejegyzésben számolt be az eseményről, melyhez azt fűzte: "Micsoda éjszaka volt!"

Orbán Viktorral is találkozhattak az érdeklődők a Harcosok Klubja első edzőtáborában

Az összejövetelről a Fidesz Facebook-oldala is közzétett számol felvételt:

Ötszörös volt a túljelentkezés: rengetegen akartak Orbán Viktorral szelfizni

Mint ismert, a Harcosok Klubja első edzőtáborát szombaton és vasárnap tartották-tartják Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, de Szentkirályi Alexandra is jelen volt. A Magyar Nemzet beszámolója szerint ötszörös volt a túljelentkezés, ami jól mutatja a kezdeményezés népszerűségét.