"Együtt vagyunk" – üzente a Harcosok Klubja edzőtáborából Orbán Viktor

Megtartották a Harcosok Klubja első edzőtáborát. Az eseményen természetesen maga Orbán Viktor is részt vett. A miniszterelnök egy fotós bejegyzésben számolt be az eseményről, melyhez azt fűzte: "Micsoda éjszaka volt!"
Az összejövetelről a Fidesz Facebook-oldala is közzétett számol felvételt:
Mint ismert, a Harcosok Klubja első edzőtáborát szombaton és vasárnap tartották-tartják Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, de Szentkirályi Alexandra is jelen volt. A Magyar Nemzet beszámolója szerint ötszörös volt a túljelentkezés, ami jól mutatja a kezdeményezés népszerűségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.