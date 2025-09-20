Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Menczer Tamás: Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly

Menczer Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 13:51
KözösségRuszin-Szendi Romulusz
A Tisza Párt soha nem látott agressziót hozott a politikába.
Bors
A szerző cikkei

"Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly" – mondta Menczer Tamás a Hír TV-ben, utalva Ruszin-Szendi Romulusznak, és egyben Magyar Péter pártjának a fegyverbotrányára. A Fidesz a közösség erejével válaszol a brüsszeli politika erőszakos fenyegetésére.

"Ha valaki éles fegyerrel megy az emberek közé, arról beszél, hogy viszket a tenyere meg 

vonzalmat érez asz emberi élet kioltására alkalmas fegyverek iránt, az nem megnyugtató. Ez egy vörös vonal, amit mindenkinek látnia kell és a magyar emberek látják is.

 – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír TV-ben, amely a budapesti Papp László Sportarénából, a Digitális Polgári Körök első országos találkozójából tudósít.

A Tisza párt az erőszakot képviseli, ezzel szemben a mai rendezvényen a Fidesz megmutatja az erejét, de ehhez nem kell pisztoly – összegzett Menczer Tamás.

 

 

