SZJA-mentesség: ma új korszak kezdődik a háromgyermekes anyák életében

Videós bejegyzésben üzent a háromgyermekes édesanyáknak Koncz Zsófia: "Ma, október 1-jén új korszak kezdődik a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességével! Az adócsökkentés akár 250 ezer háromgyermekes anyának és családjának jelent komoly anyagi segítséget. Itt nem állunk meg:

2026-ban folytatjuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját: januártól újabb 50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, SZJA-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák SZJA-mentességét a teljes jövedelemre kiterjesztjük.

Mi abban hiszünk, hogy a családok támogatása befektetés a jövőbe!"

Mint ismert, a négygyermekes édesanyák mellett a háromgyermekes édesanyák is SZJA-mentességet kapnak, a jogosultsághoz azonban nyilatkozatra van szükség. Október 1-től már benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, amellyel a három gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó-mentességet érvényesíthetnek a munkával szerzett jövedelmeik után. A jogszabály alapján az SZJA-mentesség minden olyan édesanyát megillet, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 éven át jogosult volt. Az sem szükséges, hogy a három gyerekre egyidejűleg álljon fenn az említett 12 év, a 12 évnek gyerekenként kell meglennie.