Menczer Tamás: Fantasztikus győzelem volt a békemenet

Menczer Tamás úgy vélekedett: a kormánypártok megnyerték a nyarat, most a békemenettel megnyerik az őszt, "aztán megnyerjük a telet, aztán a tavaszt, aztán a választást".
Az emberek, a választópolgárok "nem hülyék (...) nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot".
A digitális polgári körök tervezett országjárása kapcsán Magyar Péter is bejelentette, hogy minden helyszínen ott lesznek. De "lekvárban van Magyar Péter", ezért "kell a cirkusz, kell a balhé", és azt akarja, hogy "Orbán Viktor most már akkor énvelem is foglalkozzon". De ez a szóvivő dolga, ezért "bármelyik településen (...) én állok Magyar Péter rendelkezésére, és bármilyen témát nagyon szívesen megvitatok vele" - közölte a fideszes politikus.
Arra is kitért a beszélgetés során, hogy mindenki gondolja át, hogy olyan emberekre, szavazókra, szakértőkre és politikusokra akarja-e bízni az országot, akik "pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezesse". Ezeket az embereket le kell győzni, "mert tönkreteszik az országot".
Menczer Tamás azokra a kritikákra, hogy a békemenet résztvevői nem önként vettek részt azon, azt mondta:
A mi embereink, a mi táborunk, a mi támogatóink, ők olyanok, hogy majd ők eldöntik, hogy el kívánnak-e jönni valahova, vagy nem, hogy támogatnak-e valamit vagy valakit, vagy nem.
Ebből látszik, hogy Magyar Péter nem ismeri a jobboldali közösséget, "saját magából indul ki (...), a lóvéért bármikor bármire hajlandó volt.
Beszélt arról is, hogy az európai politikusok szerint az ukrán-orosz háború a mi háborúnk, de "Ukrajna ki fog fogyni az emberekből". Ha lehetősége lesz, a Tisza Párt "be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába", ezért mindenki "gondolja azt át, hogy mekkora itt a kockázat, és mondjon erre nemet".
Az Orbán Viktor édesanyja által egy influenszernek adott interjúról megjegyezte: látunk egy idős asszonyt "kirobbanó formában fizikailag, intellektuálisan, minden szempontból", és ez az idős asszony "megnyerő és lehengerlő egyszerre". Hozzátette: "Erzsike néni majd azon az áprilisi vasárnapon is mosolyogni fog, amikor a fia bejelenti a Fidesz sokadik nagyarányú győzelmét".
A műsor másik vendége, Giró-Szász András politikai tanácsadó kijelentette: a Tisza Párt táborát egy nagyon egyszerű logika tartja össze, az Orbán Viktor ellenesség.
Mindenki, aki Orbán Viktor ellenes, az az ő társuk, teljesen mindegy, hogy mit gondol adott kérdésekről, teljesen mindegy, hogy mit gondol a hazájukról, minden megengedett a kormányváltás érdekében - mondta.
Óriási felelősségük van azoknak a közvéleménykutatóknak, azoknak a szociológusoknak, politikai elemzőknek, akik elhitetik Magyar Péter választóival, hogy többségben vannak. Ha ugyanis a szavazók nem szembesülnek azzal, hogy ez a többség nem többség Magyarországon, akkor a választások napján fogja őket hideg zuhanyként érni és nem fogják elhinni, hogy ez a valóság" (...), és akkor azok, akik másfél évig hitegettek, már sehol sem lesznek, nem fogják tudni lecsendesíteni az embereket
- hangoztatta.
Giró-Szász András úgy fogalmazott: szerinte az egész Magyar Péter-projekt egy "remény árulás, remény eladás", azoknak a választóknak, aki az elmúlt 15 évben mindig olyan politikai erőre szavaztak, amely révén alul maradtak.
Hozzátette: ezeket a szavazókat nem érdekli, hogy az a politikai erő, amellyel szemben ők a szavazatukat adták, az elmúlt években olyan környezetet teremtett körülöttük, amelynek rengeteg pozitívumát élvezik a mindennapokban, ők nem racionálisan döntenek, hanem érzelmeik alapján közelítenek a szavazóurnákhoz.
Giró-Szász András Magyar Péterre utalva a műsorban úgy fogalmazott: "óriási hibát követ el valaki, ha Orbán Viktorral úgy kíván versenyezni, hogy ő Orbán Viktor akar lenni", ez ugyanis szavai szerint nem más, mint "pótcselekvés", amely "karakterhiányosságra" utal, (...), arra enged következtetni, hogy "Magyar Péternek nincs önálló mondanivalója".
Ha az embernek nincs önálló karaktere, akkor mindig azokat a karaktereket veszi fel, utánozza, akiket vagy mintának tart, vagy pedig sikeresnek. Viszont amikor valaki nagy formátumú "politikai bölényekkel" tárgyal, akiknek a személyisége, karaktere rátelepül az adott tárgyalásra, és nincs erős saját karaktere, személyisége, mindig vesztesként jön ki a tárgyalásokból
- figyelmeztetett.
Giró-Szász András a Tisza Párt elnökének folyamatos országjárása magyarázatául azt mondta: Magyar Péter mindenütt ugyanazokat a lózungokat ismétli, hárítja a valódi kérdéseket, ezért nem kell olyan tartalmi dolgokról beszélnie, aminél elválna az, hogy kormányzóképes-e, hogy a szónak politikai vezető értelemben, kormányvezető értelmében cselekvőképes-e az adott személy.
Szavai szerint ugyanis ha ebbe az irányba menne a kampány, hamar kiderülne, hogy "a király meztelen".
