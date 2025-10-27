Menczer Tamás: Fantasztikus győzelem volt a békemenet

Menczer Tamás úgy vélekedett: a kormánypártok megnyerték a nyarat, most a békemenettel megnyerik az őszt, "aztán megnyerjük a telet, aztán a tavaszt, aztán a választást".

Fotó: Bors

Az emberek, a választópolgárok "nem hülyék (...) nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot".

A digitális polgári körök tervezett országjárása kapcsán Magyar Péter is bejelentette, hogy minden helyszínen ott lesznek. De "lekvárban van Magyar Péter", ezért "kell a cirkusz, kell a balhé", és azt akarja, hogy "Orbán Viktor most már akkor énvelem is foglalkozzon". De ez a szóvivő dolga, ezért "bármelyik településen (...) én állok Magyar Péter rendelkezésére, és bármilyen témát nagyon szívesen megvitatok vele" - közölte a fideszes politikus.

Arra is kitért a beszélgetés során, hogy mindenki gondolja át, hogy olyan emberekre, szavazókra, szakértőkre és politikusokra akarja-e bízni az országot, akik "pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezesse". Ezeket az embereket le kell győzni, "mert tönkreteszik az országot".

Menczer Tamás azokra a kritikákra, hogy a békemenet résztvevői nem önként vettek részt azon, azt mondta:

A mi embereink, a mi táborunk, a mi támogatóink, ők olyanok, hogy majd ők eldöntik, hogy el kívánnak-e jönni valahova, vagy nem, hogy támogatnak-e valamit vagy valakit, vagy nem.

Ebből látszik, hogy Magyar Péter nem ismeri a jobboldali közösséget, "saját magából indul ki (...), a lóvéért bármikor bármire hajlandó volt.

Beszélt arról is, hogy az európai politikusok szerint az ukrán-orosz háború a mi háborúnk, de "Ukrajna ki fog fogyni az emberekből". Ha lehetősége lesz, a Tisza Párt "be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába", ezért mindenki "gondolja azt át, hogy mekkora itt a kockázat, és mondjon erre nemet".

Az Orbán Viktor édesanyja által egy influenszernek adott interjúról megjegyezte: látunk egy idős asszonyt "kirobbanó formában fizikailag, intellektuálisan, minden szempontból", és ez az idős asszony "megnyerő és lehengerlő egyszerre". Hozzátette: "Erzsike néni majd azon az áprilisi vasárnapon is mosolyogni fog, amikor a fia bejelenti a Fidesz sokadik nagyarányú győzelmét".