„A haza számít rátok!” – így szólt a fiatalokhoz a Békemeneten mondott beszédében Orbán Viktor – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 19:11
forradalomBékemenetvideó
„A haza számít rátok!” – írta Orbán Viktor egy, a Facebook-oldalán megosztott videóhoz, amelyben az október 23-i Békeneten mondott beszédében a magyar fiatalokhoz intézett szavai hallhatóak.
A kormányfő mások mellett így fogalmazott a Békemeneten elmondott beszédében: 

A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban, és még korábban is... Petőfi 25 éves volt, Rákóczi 27. Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját. Amikor ellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk. De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?

– tette fel végül a kérdést a miniszterelnök

A teljes videót itt meg is nézheted:  

 

