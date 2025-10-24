Orbán Viktor: Mi kezdetektől a béke oldalán állunk

Orbán Viktor az október 23-i Békemenetről osztott meg egy felvételt. Beszédében elhangzott, bár mi kezdetektől a béke oldalán állunk, Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget.
Utánozhatatlan eleganciával, a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig. Ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja: ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna, és ha most nem gáncsolnák, már béke lenne.
- fogalmazott. Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben is, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.
