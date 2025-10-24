EU-csúcs - Orbán Viktor: Magyarország nem akar háborúba menni, és nem is fog

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.

Orbán Viktor a Békemeneten

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz-ukrán háborúba.

Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével

- fogalmazott a kormányfő. Ha az unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéredzkedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania - tette hozzá Orbán Viktor. Kijelentette: a budapesti békecsúcs napirenden van. Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek. Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van - tájékoztatott.

Közölte: Európának nem az orosz-amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal.

Pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál

- hangsúlyozta. Kijelentette: nem szeretné, ha Magyarország egy olyan szövetségnek lenne a tagja, amelynek egy újonnan felvett tagja folyamatosan háborús veszedelemben él, és - emelte ki - abba "bármikor beleránthat bennünket, mert az ukrán-orosz háború nem a mi háborúnk". Ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz-ukrán háború "a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk" - szögezte le. Közölte továbbá, Ukrajna állapota "fölszívná, kiszippantaná" Európából azokat a pénzeket, amelyekre Európában van szükség a gazdaság fejlesztéséhez, például Magyarországon. Ezzel összefüggésben kijelentette: Magyarország nem támogatja az Ukrajnával történő uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését, és nem támogat semmilyen olyan pénzügyi intézkedést sem, amely - mint kiemelte - a magyarok pénzét kivinné Ukrajnába, vagy veszélyeztetné Ukrajnával összefüggésben. Az Európai Tanács Ukrajnával foglalkozó állásfoglalásával kapcsolatban a kormányfő közölte:" Magyarországnak nem állt módjában, hogy támogassa az elfogadott szöveget". A 26-os körben egyeztetett szövegnek "Magyarország nem részese" - hangsúlyozta.