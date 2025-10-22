A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent egy új bejegyzés, aminél Szijjártó Péter képe látható azzal a felirattal, hogy "Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére."
Ennek a vérontásnak véget kell vetni, de ez nem a csatatéren fog véget érni. Ez csak diplomáciával, a tárgyalóasztalnál folytatott tárgyalásokkal fog véget érni. És mi készek vagyunk biztosítani ehhez a helyszínt és a szükséges feltételeket.
– olvasható a poszt szövegénél.
