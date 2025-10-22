"A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden éjjel a Facebook-oldalán.

A miniszter kiemelte: "A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek".

"Így van ez az Európai Tanács minden ülése előtt. Így van ez a szankciós csomagokról vagy az európai békekeretről szóló döntés előtt. Nincs új a nap alatt" - fogalmazott. "Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó" - áll a tárcavezető bejegyzésében.

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozót illetően

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden újságírói kérdésre.

Donald Trump azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy "rengeteg dolog történhet", és nem határoztak erről a kérdésről. Hozzátette, hogy a háború frontján is "rengeteg dolog történik".

Az elnök a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, "nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik". Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre. "Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni".

Donald Trump arról is beszélt, hogy kedden hinduk vallási ünnepe alkalmából beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és szóba került az India által fokozatosan csökkentett orosz kőolajvásárlás kérdése is, amivel kapcsolatban az amerikai elnök megjegyezte, hogy az indiai kormányfő is azt akarja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.