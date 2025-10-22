Donald Trump megerősítette, nem törölték a budapesti békecsúcsot

Deák Dániel a közösségi oldalán osztotta meg: Trump arra is utalt, hogy a háttérben zajlanak az egyeztetések az oroszokkal, mint fogalmazott, két napon belül lesz hivatalos tájékoztatás is az ügyben.
Az amerikaiak azt akarják elérni, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be a konfliktust, az oroszok viszont ezt nem támogatják, ők egyéb jellegű területi megállapodásokat szeretnének. E két álláspont között kell megtalálni egy konszenzust, erről zajlik most a tárgyalás a háttérben és a nyomásgyakorlás a nyilvánosságban. Trump most azt mondta, lát esélyt a tűzszüneti megállapodás tető alá hozására
– osztotta meg a szakértő bejegyzésében.
Deák Dániel szerint egy elnöki szintű találkozó előkészítése mindig hosszadalmas folyamat, a háttérben folyamatosak az egyeztetések és a tárgyalások.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek, és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni.
A politológus kiemelte:
Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak legközelebb találkozni. Az ilyen jellegű nyilvánosság előtti üzengetés egészen addig jellemző lesz, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten.
Bejegyzésében hozzátette zárásként azt is, Szijjártó Péter ma találkozik az amerikai külügyminiszterrel. A budapesti békecsúcs előkészítése lesz a fő téma.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.