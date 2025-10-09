Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Adóemelés vagy adócsökkentés? Ez lesz a Nemzeti Konzultáció tétje

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 16:01 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 16:01
Már több, mint egymillió címre kézbesítették a kérdőíveket. A Nemzeti Konzultáció lehetőséget ad arra, hogy eldönthessük, az adóemelés vagy az adócsökkentés kormányát akarjuk a jövőben.

Adóemelés vagy adócsökkentés?  A Nemzeti Konzultáció az alacsony adók védelméről szól, hiszen a Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy nincs egyetértés az adópolitikáról. Míg a kormány minden intézkedésével igyekszik segíteni a magyar családokat és az időseket, a Tisza párt eltörölné a kismamák adókedvezményét is, emellett az SZJA-mentességet is megszüntetné és az adókat is emelné.  Ezért fontos, hogy a konzultációban az emberek is véleményt nyilvánítsanak.

Már 1 millió 300 ezer címre kézbesítették a nemzeti konzultációs kérdőívet Fotó: Ujvári Sándor

A Nemzeti Konzultáció tétje a magyar adórendszer jövője

A Tisza párt kórházak és a szülészetek bezáratása mellett adóemelésre készül. Ez szöges ellentéte annak a politikának, amelyet a kormányunk jelenleg szoralmaz. Éppen ezért tartotta fontosnak a kormány, hogy a magyarokat is megkérdezze arról, milyen jövőt szeretnének; olyat, amely az adócsökkentésé, vagy olyat, amely az adóemelésé? 

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón tájékoztatott, hogy már több mint 1 millió 300 ezer címre kézbesítették a nemzeti konzultációs kérdőíveket. A magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz elnöke videójában hívta fel a figyelmet a Nemzeti Konzultáció fontosságára. Arról tájékoztatott, hogy a kézbesítés folyamatos, minden magyar állampolgárhoz eljutnak majd a kérdőívek. Mindenek felett viszont azt hangsúlyozta, hogy most elmondhatjuk, mekkora adókat is szeretnénk fizetni a jövőben.

Magyar Péterék adóemelési tervei mindenkit lesokkoltak. Most elmondhatjuk, mekkora adókat szeretnénk fizetni. Arra kérek mindenkit, hogy töltsük ki a nemzeti konzultációt a közteherviselésről!

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

 

