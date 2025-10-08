Mire készül valójában Magyar Péter és a Tisza? Már a szülészetet is bezáratnák

Érdekes pálfordulásnak lehetünk szemtanúi a Tisza Párt háza táján. Magyar Péter már legalább az EP-választási kampány óta látványosan „aggódik” a szülészetek és más kórházi osztályok bezárása miatt, erre most saját szakpolitikusa arról kezdett beszélni, hogy a Tisza szülészeteket záratna be.

El kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni a kisebb kórházakban – mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV-ben. Szerinte ha egy szülészeten évente „több száz szülés nem történik meg”, az „nem jó”, és „betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hegedűs úgy véli, egy ortopéd sebésznél ugyanez a helyzet. Ha valaki csak évente 10-12 térdprotézist operál, akkor „az nem lehet jó sebész”. Mint mondta, betegbiztonsági szempontból nem jó, ha valaki csak havonta egyszer operál. „Egy jó sebész, az megoperál akár több százat, háromszázat, négyszázat”.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Facebookon tette fel a kérdést: mire készül valójában a Tisza Párt?

"Magyar Péter színre lépése óta a kórházakat próbálja politikai csatatérré alakítani: hőmérőzik, hergel, álhíreket gyárt. Mostanában szuperkórházakat és varázsütésre paradicsomi állapotokat ígér.

Eközben az emberei mintha másik kottából játszanának.

Kollár Kingát örömmel tölti el, hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozni.

Tarr Zoltán elkotyogja a TISZA-adó terveit, ami szerint az orvosok nettó bére 3,2 millió forinttal, az ápolóké 280.000 forinttal csökkenne éves szinten. Majd egy újabb videóban arról értekezik, hogy az egészségügyben bizony a jelenlegi rendszer nem fenntartható és ágyszámcsökkentést, leépítéseket helyez kilátásba.

Hegedűs Zsolt - a Kulja András látványos megsemmisülése után előkapott szakértő - az ATV-n arról beszél, hogy szülészeteket, ortopédiai osztályokat záratna be.

Eközben szintén az ATV híradójában még a baloldal házi egészségügyi szakértője, Kunetz Zsombor is elmondta, hogy a TISZA Párt egészségügyi programja súlyos önellentmondásokkal terhelt: a szuperkórházak terve szükségszerűen együtt jár a kis kórházak bezárásával.



Kérdéseim ennek fényében a következők:

Most akkor ki hazudik? Miért mond Magyar Péter mást a nyilvánosságban, mint az emberei? Mire készül valójában a TISZA az egészségügyben?