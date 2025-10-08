Mire készül valójában Magyar Péter és a Tisza? Már a szülészetet is bezáratnák

Érdekes pálfordulásnak lehetünk szemtanúi a Tisza Párt háza táján. Magyar Péter már legalább az EP-választási kampány óta látványosan „aggódik” a szülészetek és más kórházi osztályok bezárása miatt, erre most saját szakpolitikusa arról kezdett beszélni, hogy a Tisza szülészeteket záratna be.
El kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni a kisebb kórházakban – mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV-ben. Szerinte ha egy szülészeten évente „több száz szülés nem történik meg”, az „nem jó”, és „betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hegedűs úgy véli, egy ortopéd sebésznél ugyanez a helyzet. Ha valaki csak évente 10-12 térdprotézist operál, akkor „az nem lehet jó sebész”. Mint mondta, betegbiztonsági szempontból nem jó, ha valaki csak havonta egyszer operál. „Egy jó sebész, az megoperál akár több százat, háromszázat, négyszázat”.
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Facebookon tette fel a kérdést: mire készül valójában a Tisza Párt?
"Magyar Péter színre lépése óta a kórházakat próbálja politikai csatatérré alakítani: hőmérőzik, hergel, álhíreket gyárt. Mostanában szuperkórházakat és varázsütésre paradicsomi állapotokat ígér.
Eközben az emberei mintha másik kottából játszanának.
Kérdéseim ennek fényében a következők:
Most akkor ki hazudik? Miért mond Magyar Péter mást a nyilvánosságban, mint az emberei? Mire készül valójában a TISZA az egészségügyben?
Péter, az embereid megint lebuktattak.
Az egészségügy nem gyerekjáték! Most az egyszer vállalj felelősséget, állj ki az emberek elé és mondj igazat!"
