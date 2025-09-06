Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor nagy bejelentést tett Kötcséről

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 19:44
Polgári PiknikKötcse
Orbán Viktor új Facebook-posztban jelezte, hogy vasárnap mikor jelentkezik Kötcséről.
N.T.
A szerző cikkei

Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg legfrissebb bejegyzését, melyben azt írta:

Már csak egy nap. Vasárnap, 16h, élőben Kötcséről. Vigyázat, hamisítják!

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Polgári Magyarországért Alapítvány idén már huszonnegyedik alkalommal hívja össze a hazai konzervatív közélet meghatározó szereplőit a Polgári Piknikre, amely a véleményformálók és gondolkodók legnagyobb éves találkozója.

Vasárnap egész nap élőben közvetítik a kötcsei találkozót. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu