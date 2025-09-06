Orbán Viktor nagy bejelentést tett Kötcséről

Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg legfrissebb bejegyzését, melyben azt írta:

Már csak egy nap. Vasárnap, 16h, élőben Kötcséről. Vigyázat, hamisítják!

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Polgári Magyarországért Alapítvány idén már huszonnegyedik alkalommal hívja össze a hazai konzervatív közélet meghatározó szereplőit a Polgári Piknikre, amely a véleményformálók és gondolkodók legnagyobb éves találkozója.

Vasárnap egész nap élőben közvetítik a kötcsei találkozót.