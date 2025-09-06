Orbán Viktor: Sem Brüsszel, sem a kiskakas nem visz bele minket a háborúba!

A miniszterelnök a közösségi oldalon ismét megemlékezett a pénteken elhunyt Kásler Miklósról, minden érintettet az Otthon Start Program nyújtotta lehetőségek kihasználására buzdított, megosztotta véleményét az ukrajnai háborúról és az orosz olajról, és a ma esti meccsről sem feledkezett meg.
Orbán Viktor ezt írta: „Még 1 nap Kötcséig.
Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudhatod, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt. Az Otthon Starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel.
Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá!
Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak. Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat.
A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már “mindent lehet”. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás.
De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!
Még 218 nap.” – idézi a Ripost a kormányfő posztját.
