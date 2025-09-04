Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
Orbán Viktor: élő közvetítés a Facebookon

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 10:35
facebookMagyar PéterKötcse
Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tart politikai helyzetértékelést.

Az őszi politikai szezon kezdetén rendezik a kötcsei polgári pikniket, ahol Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tart politikai helyzetértékelést. Magyar Péter valószínűleg zokon vette, hogy idén nem mehet be az eseményre, így a Facebook-oldalán közölte, hogy vasárnap Kötcsére utazik, követőit is arra buzdítva, hogy tartsanak vele. Orbán Viktor legfrissebb Facebook posztjában reagált a felhívásra.

Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tart politikai helyzetértékelést
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk. Vigyázat, hamisítják

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

 

