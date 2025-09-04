A TEK nem engedi Magyar Pétert balhézni a kötcsei pikniken: a Tisza-adós lebukás miatt cirkuszolnának

Magyar Péter ismét a könnyebbik utat választotta volna, és rendbontásba és balhézásba akart kezdeni. Ezúttal a békés kötcsei pikniken. A bejárathoz vezényelte volna csapatát és megcsappanóban lévő híveit. Éppen a hívő tagozat fogyatkozó létszáma miatt akkora a feszültség most a Tisza Párt környékén. Hiszen lebuktak. Augusztus 26-án ugyanis az Index birtokába jutott, így nyilvánosságra került egy belső feljegyzés, miszerint brutális, népnyúzó adóemelésre készülnek. Azóta a lebukás miatt teljesen összeomlottak, ezért akartak balhézni Kötcsén. A TEK azonban biztosítja, hogy a kötcsei piknik bejáratától távolabb, különválasztva tudjanak csak cirkuszolni. Így nem tudják megzavarni a polgári piknik vendégeit.
Az Index birtokába került tiszás belső anyagok szerint kormányra kerülésük esetére már most brutális adóemelést kezdek előkészíteni. Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett napi bejegyzésében is megjegyezte, hogy a Tisza azért akarja eltitkolni a rossz szándékukat, mert a brüsszeli utasításoknak akarnak engedelmeskedni. De lebuktak! Magyar Péter ezét döntött úgy, hogy balhézni küldi a megfáradt híveket a kötcsei piknik bejáratához.
Rétvári Bence közösségi oldalán Magyar Péter egy másik motivációjára is rávilágított. Hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetén rendezik a kötcsei polgári pikniket, amelynek a főszervezője a Polgári Magyarországért Alapítvány, és ahol Orbán Viktor miniszterelnök tart politikai helyzetértékelést. Magyar Péter valószínűleg zokon vette azt is, hogy idén sem mehet be az eseményre - a korábbi években Varga Judit férjeként, vagyis kísérőként és minden bizonnyal az első sorból tapsolt ott is Orbán Viktornak. Rétvári Bence posztjáról itt írt a Ripost részletesebben.
Ugyanis a TEK biztosítja, hogy a balhézni akaró, lebukott, összeomlott tiszások, a békés, polgári kötcsei pikniktől különválasztva, távolabbi helyszínen legyenek. Természetesen az intézkedés a tagadásban és szitkozódásban kiváló Magyar Péternek nem tetszik. Pedig a TEK a protokollnak megfelelően fog eljárni. A Terrorelhárítási Központ ugyanis a korlátozásokat a jogszabály szerint rendelte el. A jogszabályban meghatározott módon kérte a védett személy tartózkodásának nyílt rendőri biztosítását 2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig – számolt be a hírről a rendőrség. Mint kiderült, a rendőrség a megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza. Így a Tisza elnökének ha tetszik, ha nem, a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól a rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket. A diszkópolitikus újra hoppon marad.
