Súlyos betegség után elhunyt Kásler Miklós - így búcsúznak tőle

Kásler Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 18:20
Magyarországhalál
75 éves korában meghalt az egykori miniszter. Kásler Miklós súlyos beteg volt.

75 éves korában meghalt Kásler Miklós, aki 2018 és 2022 között az emberi erőforrások minisztere volt. A Belügyminisztérium közleménye szerint Kásler Miklós hosszan tartó betegség után hunyt el. 

Kásler Miklós
Kásler Miklós elhunyt

Kásler Miklóstól búcsúznak

A Széchenyi-díjas onkológus haláláról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán.

„Sokoldalú, nagytudású professzorunktól búcsúzunk” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A szomorú hírt elsők között osztotta meg Lezsák Sándor.

Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója volt. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, 1974-ben, azután sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és rekonstrukciós sebészeti, majd onkológiai szakvizsgát tett. 1969-től a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetben dolgozott demonstrátorként. 1974-től a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikán klinikai orvos, 1978-tól tanársegéd volt. 1981-től az Országos Onkológiai Intézetben alorvosként, 1984-től adjunktusként, 1986-tól a fej-nyaksebészeti osztály főorvosaként dolgozott. 1992-ben nevezték ki főigazgató főorvosnak. A daganatos betegek heterogén ellátásának összefogására 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot.

1994-től egyetemi tanár volt a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen, 1998 után pedig négy egyetemen is tanszékvezetőként dolgozott. Tudományos tevékenysége során 16 szakkönyvet, 7 könyvet, 76 könyvrészletet, több mint 250 Magyarországon és külföldön publikált közleményt írt, hazai és nemzetközi kongresszusok százain tartott előadást.

Onkológusi munkája mellett mindig nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzeti történelmi, történelemfilozófiai sorskérdések iránt, és számos szakértővel folytatott e témákban mélyreható beszélgetéseket. 

