Menczer Tamás: Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak!

„De jó, hogy nincs köztünk Mohamed” – mondta az oroszlányi polgármester az évnyitón. Igazat mondott. És menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás - írta meg a közösségi oldalán Menczer Tamás.
Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. Mohamed. Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név… Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül. A Mohamedek. 10 éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé
- tette hozzá.
Történelmi kihívás. A bevándorlásra két válasz van. Az egyik az, hogy jöjjön mindenki, kitárjuk a kapukat. Ennek az eredményeit látjuk a nyugat-európai országokban. Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak. Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak. Ha a bevándorlással kapcsolatban rosszul döntesz, a döntésedet soha többet nem tudod megváltoztatni. A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be. 10 éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad. De csak addig
- folytatta.
Von der Leyen és Weber mást akar. Magyarországból is bevándorlóországot akarnak csinálni. Ezért büntetnek minket napi 1 millió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat. Visszatérve az oroszlányi polgármester szavaira, a balliberális felháborodás hazug és álságos. Szokás szerint. Pont olyan, mint amikor a háborúellenes plakátokat támadták, mondván, azok károsak a gyerekekre. Nem. Nem a plakát veszélyes a gyerekekre. A háború veszélyes a gyerekekre. Most ugyanez a helyzet. Nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre. A bevándorlás veszélyes a gyerekekre
- emelte ki.
Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt. Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak! Hajrá, Oroszlány! Hajrá, Polgármester úr!
- zárta a posztját Menczer Tamás.
