Menczer Tamás: Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak!

Történelmi kihívás. A bevándorlásra két válasz van. Az egyik az, hogy jöjjön mindenki, kitárjuk a kapukat. Ennek az eredményeit látjuk a nyugat-európai országokban. Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak. Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak. Ha a bevándorlással kapcsolatban rosszul döntesz, a döntésedet soha többet nem tudod megváltoztatni. A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be. 10 éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad. De csak addig