Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

Szeptember 12-én a kormány bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indít az adókról és az ellenzék adóterveiről. A kérdőívek október elején kerülnek postázásra, a kérdések tartalmát a jövő héten hozzák nyilvánosságra – közölte Gulyás Gergely a Tények szerint. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, hogy a konzultáció célja előre kikérni az emberek véleményét a Tisza Párt által tervezett adóemelésekről, hogy utólag ne lehessen a kormányt azzal vádolni, nem figyelmeztette a lakosságot.
A miniszterelnök példákat is hozott a többkulcsos adó következményeiről: egy pedagógus évente 364 ezer, egy ápoló 280 ezer, egy rendőr 154 ezer, egy orvos pedig több mint 3 millió forinttal fizetne többet. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a konzultáció közpénzből folytatott pártpolitikai akció, ezért büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor és az érintettek ellen. Tarr Zoltán alelnök elismerte, hogy hibázott, de kitart a progresszív adóemelés terve mellett, amelynek részleteit a választások után hoznák nyilvánosságra.
Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról
– foglalta össze Orbán Viktor Facebook bejegyzésében.
