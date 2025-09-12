Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 15:32
A miniszterelnök példákat is hozott a többkulcsos adó következményeiről. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a konzultáció célja kikérni az emberek véleményét.

Szeptember 12-én a kormány bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indít az adókról és az ellenzék adóterveiről. A kérdőívek október elején kerülnek postázásra, a kérdések tartalmát a jövő héten hozzák nyilvánosságra – közölte Gulyás Gergely a Tények szerint. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, hogy a konzultáció célja előre kikérni az emberek véleményét a Tisza Párt által tervezett adóemelésekről, hogy utólag ne lehessen a kormányt azzal vádolni, nem figyelmeztette a lakosságot. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a konzultáció célja kikérni az emberek véleményét.
 Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Sokkoló számokat közölt Orbán Viktor

A miniszterelnök példákat is hozott a többkulcsos adó következményeiről: egy pedagógus évente 364 ezer, egy ápoló 280 ezer, egy rendőr 154 ezer, egy orvos pedig több mint 3 millió forinttal fizetne többet. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a konzultáció közpénzből folytatott pártpolitikai akció, ezért büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor és az érintettek ellen. Tarr Zoltán alelnök elismerte, hogy hibázott, de kitart a progresszív adóemelés terve mellett, amelynek részleteit a választások után hoznák nyilvánosságra.

Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

– foglalta össze Orbán Viktor Facebook bejegyzésében.

