Íme Orbán Viktor fontos bejelentései a parlamentben

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor napirend előtt szólalt fel az Országgyűlés őszi ülésszakán a parlamentben. Az államfő korábban ezt írta a közösségi oldalán:

Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és - kellő szerénységgel - azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese. Merjük naggyá tenni Magyarországot!

Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor elsőként Kapu Tiborról beszélt, aki az egész nemzetet büszkévé tette azzal, hogy 45 év után ő volt a második magyar a világűrben. Ezek után arról beszélt a miniszterelnök, hogy az USA megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását, miközben az EU kiütötte magát a globális hatalmak sorából.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, mert azzal az EU is a háború részese lenne.

A háborúnak nincsen katonai megoldása, csak diplomáciai

– mondta az államfő.

Cikkünk frissül.