Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kapu Tibor színpadra lépett! - ,,Ezt még az űrből is lehetett látni”

Kapu Tibor színpadra lépett! - ,,Ezt még az űrből is lehetett látni”

Kapu Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 20:08 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 15. 20:09
Hunor ProgramBagossy Brothers Company
Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban. Kapu Tibor színpadra lépett.

Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten, ahol Kapu Tibor gitárral csatlakozott a zenekarhoz. A közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta a produkciót, amely nemcsak zenei élményt, hanem történelmi pillanatot is jelentett, hiszen ritkán látható, hogy egy űrhajós és egy népszerű zenekar együtt álljon színpadra – írta az Origo.

Kapu Tibor színpadra lépett.
Kapu Tibor színpadra lépett. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Emlékezetes estét okozott a rajongóknak Kapu Tibor

A Hunor Program is beszámolt az eseményről, egy TikTok-videót megosztva, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elárult: „Visszajött!”. A közönség reakciói egyértelműen tükrözték az esemény különlegességét, a kommentek között olyan sorok jelentek meg, mint „Ezt még az űrből is lehetett látni”, „Hatalmas köszi mindenkinek, aki ezt összehozta! Minden szívemnek kedves Fiatal egy színpadon!” vagy „Büszkék vagyunk rád!”. Az interneten is nagyot ment a különleges produkció, amely Kapu Tibor és a Bagossy Brothers Company rajongói számára egyaránt emlékezetes estét teremtett.

@hunor_program 🚀 Egy pengető, ami járt odafent. #fyp #HUNOR #MagyarŰrhajósProgram #KapuTibor @Bagossy Brothers Company ♬ eredeti hang - HUNOR - Magyar Űrhajós Program

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu