Kapu Tibor színpadra lépett! - ,,Ezt még az űrből is lehetett látni”

Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten, ahol Kapu Tibor gitárral csatlakozott a zenekarhoz. A közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta a produkciót, amely nemcsak zenei élményt, hanem történelmi pillanatot is jelentett, hiszen ritkán látható, hogy egy űrhajós és egy népszerű zenekar együtt álljon színpadra – írta az Origo.

Kapu Tibor színpadra lépett. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Emlékezetes estét okozott a rajongóknak Kapu Tibor

A Hunor Program is beszámolt az eseményről, egy TikTok-videót megosztva, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elárult: „Visszajött!”. A közönség reakciói egyértelműen tükrözték az esemény különlegességét, a kommentek között olyan sorok jelentek meg, mint „Ezt még az űrből is lehetett látni”, „Hatalmas köszi mindenkinek, aki ezt összehozta! Minden szívemnek kedves Fiatal egy színpadon!” vagy „Büszkék vagyunk rád!”. Az interneten is nagyot ment a különleges produkció, amely Kapu Tibor és a Bagossy Brothers Company rajongói számára egyaránt emlékezetes estét teremtett.