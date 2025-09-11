Tisza-adó: ezekben a szakmákban buknák a legtöbb pénzt az emberek

Tisza-adó: az augusztus végén kiszivárgott tervezet szerint a Tisza Párt már a szakmunkás minimálbérből is 22 százalékos szja-t vonna le. A 22 és 33 százalékos SZJA-adókulcsok bevezetése pedig mintegy 4 millió ember jövedelmét csökkentené.
Az adóemeléssel kapcsolatban Tarr Zoltán, a Tisza elnökhelyettese egy etyeki rendezvényen kijelentette:
„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, majd hangsúlyozta, hogy "választást kell nyerni, és utána mindent lehet".
Nem véletlenül titkolták Magyar Péterék a Tisza-adó tervét
A KSH 2025. első negyedévére vonatkozó kimutatásából a mostani 15 százalékos és a háromkulcsos szja-levonások közötti különbség is kiszámítható. Rosszul járnak a Tisza-adóval a burkolók, kőművesek, ácsok és szobafestők is. A szakemberek zsebéből ugyanis 164–364 ezer forintot venne ki az új adózási rendszer, ami egy család teljes éves fűtési költségének is megfelelhet.
A Magyar Nemzet szerint a következmények messze túlmutatnak a munkások fizetésén. Ha a burkolók, kőművesek, szobafestők, ácsok és más mesterek jövedelme tartósan csökken, sokan újra Ausztriában vagy Németországban keresnének megélhetést. Ez elmélyítené a szakemberhiányt: lelassulnának az építkezések, drágábbá válna minden felújítás, és hónapokat kellene várni egy egyszerű villanyszerelésre vagy tetőjavításra. Az adóemelés tehát nemcsak a szakik pénztárcáját érinti, hanem minden család életét.
