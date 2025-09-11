Tisza-adó: ezekben a szakmákban buknák a legtöbb pénzt az emberek

Tisza-adó: az augusztus végén kiszivárgott tervezet szerint a Tisza Párt már a szakmunkás minimálbérből is 22 százalékos szja-t vonna le. A 22 és 33 százalékos SZJA-adókulcsok bevezetése pedig mintegy 4 millió ember jövedelmét csökkentené.

Titkolták Magyar Péterék a Tisza-adó tervét, jó okuk volt rá. Senki nem alar kevesebb gizetésért dolgozni - Fotó: MW

Az adóemeléssel kapcsolatban Tarr Zoltán, a Tisza elnökhelyettese egy etyeki rendezvényen kijelentette:

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, majd hangsúlyozta, hogy "választást kell nyerni, és utána mindent lehet".

Nem véletlenül titkolták Magyar Péterék a Tisza-adó tervét

egy átlagfizetés után havi 20 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 242 000 forint mínuszt jelent;

egy pedagógus havi 30 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 364 000 forintot mínuszt jelent;

egy ápoló havi 23 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 280 000 forint mínuszt jelent;

egy rendőr havi 13 000 forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 000 forint mínusz;

egy katona havi 39 000 forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 000 forint mínusz;

egy orvosnak 264 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 3 172 000 forint mínusz.

A KSH 2025. első negyedévére vonatkozó kimutatásából a mostani 15 százalékos és a háromkulcsos szja-levonások közötti különbség is kiszámítható. Rosszul járnak a Tisza-adóval a burkolók, kőművesek, ácsok és szobafestők is. A szakemberek zsebéből ugyanis 164–364 ezer forintot venne ki az új adózási rendszer, ami egy család teljes éves fűtési költségének is megfelelhet.

A Magyar Nemzet szerint a következmények messze túlmutatnak a munkások fizetésén. Ha a burkolók, kőművesek, szobafestők, ácsok és más mesterek jövedelme tartósan csökken, sokan újra Ausztriában vagy Németországban keresnének megélhetést. Ez elmélyítené a szakemberhiányt: lelassulnának az építkezések, drágábbá válna minden felújítás, és hónapokat kellene várni egy egyszerű villanyszerelésre vagy tetőjavításra. Az adóemelés tehát nemcsak a szakik pénztárcáját érinti, hanem minden család életét.