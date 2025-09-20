Orbán Viktor bejelentette a következő Békemenet időpontját

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján elmondott beszédének rögtön az elején fontos dátumot jelentett be. A miniszterelnököt álló taps fogadta a bevonulásánál, majd a "Viktor, Viktor"-t kezdte skandálni a tízezernél is nagyobb tömeg. Percekig beszélni sem tudott elkezdeni az üdvrivalgás miatt.

Orbán Viktor bejelentést tett

Végül Orbán Viktor a beszéd elején elmondta, hogy lassan olyan sokan vannak, hogy kinövik az összes sport- és rendezvényközpontot. Csak szabadtéren férnek el.