Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor bejelentette a következő Békemenet időpontját

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 20:06 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 20:31
Digitális Polgári KörBékemenet
Itt a dátum!
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján elmondott beszédének rögtön az elején fontos dátumot jelentett be. A miniszterelnököt álló taps fogadta a bevonulásánál, majd a "Viktor, Viktor"-t kezdte skandálni a tízezernél is nagyobb tömeg. Percekig beszélni sem tudott elkezdeni az üdvrivalgás miatt. 

Orbán Viktor bejelentést tett

Végül  Orbán Viktor a beszéd elején elmondta, hogy lassan olyan sokan vannak, hogy kinövik az összes sport- és rendezvényközpontot. Csak szabadtéren férnek el.

A kormányfő felvetette, hogy a következő összejövetel lehetne egy Békemenet, méghozzá október 23-án. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu