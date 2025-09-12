Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amiben örömmel tudatta, hogy eddig 668591-en kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, és október közepéig mindenki meg fogja kapni.
Mindeközben. Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett, és minden lehetséges eszközzel segíti őket.
– olvasható Nyitrai Zsolt posztjában.
