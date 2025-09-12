Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett

magyarország kormánya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 10:58 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 11:00
Nyitrai Zsolttámogatásnyugdíjas
Fontos információkat közölt a politikus.

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amiben örömmel tudatta, hogy eddig 668591-en kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, és október közepéig mindenki meg fogja kapni.

NYITRAI Zsolt
Nyitrai Zsolt Fotó: Máthé Zoltán

Mindeközben. Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett, és minden lehetséges eszközzel segíti őket.

– olvasható Nyitrai Zsolt posztjában.

 

