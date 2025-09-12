Orbán Viktor: Brüsszelnek két pártja is van Magyarországon, Tiszának és DK-nak hívják őket

Orbán Viktor pénteken interjút adott a Kossuth rádiónak, majd annak egyik részletét a Facebokon is megosztotta a követőivel. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarországon hagyománya van annak, hogy bizonyos politikai pártok zsoldban állnak - írja a Ripost.
A bejegyzésben úgy fogalmaz:
Brüsszelben van egy erőközpont, amely néhány magyar pártvezetőt a kezénél fogva szorongat, zsarol, kiszolgáltatott helyzetben tart, talán már a meggyőződését is átalakította.
Hatalomra akarja őket juttatni azért, hogy a brüsszeli migránspolitika, a brüsszeli háborús politika, a brüsszeli gazdaságpolitika és energiapolitika legyen Magyarországon is.
Magyarországon van Brüsszelnek pártja. Kettő is. Tiszának és DK-nak hívják őket.
Nem adják ki a mentelmi jogát ellenzéki pártvezetőknek, ezzel zsarolják őket, mert ha kiadnák, akkor eljárás alá kerülnének. Ezek az emberek nem is titkolják el, hogy azt kell csinálnia Magyarországnak, amit Brüsszel csinál.
A DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. A Tisza sem létezne, ha nem pénzelnék őket. Az összes mögöttük lévő nem kormányzati szervezetet, médiát mind Brüsszelből, korábban Washingtonból finanszírozták.
Az egész mögött persze a pénz van. A Magyarországon működő energiacégeknek, kereskedőcégek, a bankok nagyobb profitot akarnak, mint amit mi, a magyar nemzeti kormány enged nekik.
Jön egy új kormány, amely Brüsszel-párti, és egy pillanat alatt a tőke kimegy az országból, és megsarcolják a magyarokat. Azért van vita az adórendszerről, azért akarja a Tisza megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat, a cégeket, mert el akarja majd engedni a multiknak az adóját. Mert Brüsszel ezt fogja követelni.
Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.