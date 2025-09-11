Tarr Zoltán beismerte, szándékosan próbálta letagadni az adóemelést

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a 444-nek adott interjúban elismerte: súlyos hibát követett el az etyeki fórumon, amikor kifecsegte, hogy a Tisza Párt súlyos, mindenkit durván érintő adóemelésre készül.
Megint csak azzal védekezett, hogy a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, inkább "kussolni" kellett volna, aztán, ha győznek majd minden megszorítást be lehet vezetni amit addig elhallgattak.
Az EP-képviselő szerint az etyeki fórum tanulópénz volt, a leendő jelölteket megtanítják majd rá, hogyan kell becsapni a választókat. Külön kiképzést is tartanak arról, hogyan kell elhallgatni a Tisza előre eltervezett az embereket megsarcoló, fizetésüket csökkentő elképzeléseit - írja a Ripost.
Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd "párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában" – mondta ködösítve, a szándékos hazugságot leplezni próbálva a 444-nek adott interjúban Tarr Zoltán a párt adóemelési botrányáról.
A Tisza Párt alelnöke szerint politikai értelemben valóban hibázott azzal, amit az etyeki fórumon mondott, és a legkevésbé sem cáfolta, hogy valóban adóemelésre készülnének.
Mint ismert, korábban a párt adóügyi főnöke Dálnoki Áron készített egy hosszabb és részletes adóemelési programot. Dálnoki átfogó programja szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon aztán Tarr Zoltánnal közösen fecsegték ki a botrányos tervet.
A Tisza gazdasági kabinetjének tervezete szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a a jövedelmeket még durvábban megcsapoló 33 százalékos sáv lépne érvénybe.
Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét ekkor fogta el az őszinteségi roham.
Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Magyar Péter helyettese arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni az adóemelésről, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak, jöhet a kegyetlen adóemelés..
Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban most megismételte az etyeki fórumon elhangzottakat, azt mondta, hogy ha győznek, akkor már
nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha azok nagyon is fájni fog sok millió embernek.
Elfecsegte azt is, hogy a Tisza egyéni jelöltjei kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen "húsbavág" az emberek jövedelmét csökkentő kérdésekről a különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak. Magyarán meg kell tanulniuk profibban hazudni.
Tarr Zoltán egy másik hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a valódi programjukat el kell titkolniuk, csupán egy, a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé.
Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek.
Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a Magyar Nemzet birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr elfecsegte azt is, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.
Konkrétan azt mondta:
Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.
Legutóbb Magyar Péter bizalmasa és agrártanácsadója, Raskó György is megerősítette mindazt, amelyről korábban Tarr Zoltán beszélt. A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szeget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába. Magyar Péter szakértője szerint a választás után kell megvitatni a „részleteket” – vette észre a Mandiner.
Tisza Párt csomagja több millió magyar állampolgár adóterhét növelné, emellett a családtámogatásokat is kivezetné. Ráadásul a Tisza-csomagot egy luxuskörülmények között élő milliárdos adópolitikai szakértő, Dálnoki Áron készítette. Íme minden, amit a Tisza Párt adóemelési tervéről tudunk.
A Tisza Párt tehát brutálisan megemelné az adókat, eltörölné a rezsicsökkentést és kivezetné a családtámogatásokat. A többkulcsos progresszív adó bevezetése miatt mintegy 4 millió magyar munkavállaló keresete csökkenne, az adókedvezmények "felülvizsgálata" pedig gyakorlatilag azt jelentené, hogy azok megszűnnek.
Petschnig Mária Zita közgazdász a Tisza Párt hivatalos szakértője is sürgette az adóemeléseket. Az egyik Tisza-sziget márciusi rendezvényén keményen bírálta az édesanyák szja-mentességét, általánosságban is kritizálva az adómentességet biztosító intézkedést.
A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt úgy, hogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására
– mondta Petschnig gúnyosan.
A Tisza Párt tagjai mindent elkövetnek, hogy a magyar állampolgárokat terhelő tervezetükből minél kevesebb lásson napvilágot. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is nyilvánosan kifejezte, hogy ha mindent elmondanának, akkor megbuknának.
Dálnoki Áron, a Tisza adópolitikai "szakértője" egy etyeki fórumon úgy fogalmazott: bizonyos dolgokról nem szabad beszélniük, mert "szétkapnák" őket. Elárulta, hogy Magyar Péter szerint is titkolózni kell. Ebből is látszik, hogy a pártnak van rejtegetnivalója és ők sem vállalják, hogy a teljes adóemelési tervük részleteit mindenki megismerje.
De nézzük meg részletesen, hogy többek között kik járnának rosszul a többkulcsos adó bevezetésével és a családtámogatások kivezetésével;
Valójában minden bruttó 416 ezer forint felett kereső több adót kéne, hogy fizessen Magyar Péterék népnyúzó tervei szerint, persze ez közvetett módon azokra is hatással lenne, akik ez alatt keresnek.
