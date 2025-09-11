Gulyás Gergely bejelentette: októberben indul a Nemzeti konzultáció a Tisza-adóról

A minap, szerdán ülésezett a kormány. Csütörtökön, szeptember 11-én a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatja az ott született legfontosabb döntésekről a közvéleményt.

Az Otthon Start program a bankok között is versenyt indított

Gulyás Gergely elmondta, hogy szeptember 1-jétől elindult a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program. Aki 10 millió forint kölcsönt vesz fel, az havonta 30 ezer forintot spórol. Egy hét alatt több mint ötezer hiteligénylés érkezett be, ez naponta több mint 1000 kérelmet jelent. Nem volt eddig olyan otthonteremtési program Magyarországon, amit ilyen sokan vettek volna igénybe.

Az érdeklődés országos szintű, mindenféle méretű településekről érkeznek a bankokhoz a megkeresések. Ez is mutatja, hogy a program az egész országot megmozgatta

– magyarázta a miniszter.

Az otthon Start nagy lehetőség az építőiparnak is

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy szeptember elejétől elindult a Fix 3 százalék mobilalkalmazás, melyet eddig 25 ezren töltöttek le. Három héten belül több mint 50 ezer új lakás megépítését célozták meg az ingatlanfejlesztők.

– Ez óriási lehetőséget jelent a magyar építőipar számára – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, hogy az új építésű ingatlanok 70 százaléka meg kell hogy feleljen az Otthon Start program kritériumainak.

A magyar kormány kiáll Lengyelország és Katar mellett

A lengyel légteret ért szerdai orosz dróntámadásra reagálva Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország kormánya teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, ahogy Katarral is.

Októbertől postázzák a nemzeti konzultációs kérdőíveket

A közteherviselés ügyében nemzeti konzultációt hirdet a kormány

– jelentette be Gulyás Gergely.

Mint felidézte, a pártpolitika szintjén már zajlik a harc ebben a témában, miután megjelentek az ellenzéki tervek az adók emelésével kapcsolatban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a közteherviseléssel kapcsolatban a demokratikus, társadalmi vita kulcsfontosságú.

Októbertől postázzák a vonatkozó kérdőíveket.

Ezt követően Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közölte, az őszi politikai szezon elkezdődött az uniós szinten is. Ursula von der Leyen idénynyitó beszéde kapcsán rámutatott, abból a szempontból volt érdekes, hogy várható lesz-e érdemi irányváltás az uniós politikával kapcsolatban, illetve hogyan próbálja majd helyreállítani az iránta megcsorbult bizalmat.

Ehhez képest a bizottság elnöke egy háborús beszédet mondott. A beszédből megtudtuk, versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, a jóléti politikák helyett Ukrajna finanszírozása lesz a prioritás, centralizáció és hatáskörelvonás várható a tagállamoktól, a tagállami szuverenitás pedig valójában csak illúzió

– mondta.

