Íme a Kormányinfó legfontosabb bejelentései

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely szeptember 25-én fontos témákkal készültek a Kormányinfóra.

Gulyás Gergely / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Gulyás Gergely elárulta, hogy gyorsan megy az Otthon Start program ügyintézése, nem csökken a kereslet, az igénylői létszám naponta ezer fő, az utóbbi három hétben pedig 15 ezer körül van az igénylők száma.

A családpolitikáról is beszélt Gulyás Gergely: többkulcsos adórendszer jött létre, jövőre 4800 milliárd forint jut a családok támogatására, illetve 2010-hez képest ma négyszer több településen érhető el bölcsődei ellátás.

Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat állt be a családpolitikában: nem segély, hanem munkaalapú rendszer jött létre

– mondta Gulyás Gergely.

A nemzeti konzultáció újabb kérdését is ismertette Gulyás Gergely: Magyarország az olcsó orosz energia helyett más forrásokból szerezzen-e be gázt, de az utóbbi esetben a nőnének a családok költségei. Az IMF szerint az orosz energiahordozók leválása Magyarország esetében komoly fenyegetést jelentene.

Gulyás Gergely azt is elárulta, hogy a kormány döntött a hat havi fegyverpénz kifizetéséről, a határvadászok is megkapják, jövő év februárjában fizetik ki a juttatást.

A Szőlő utcai üggyel kapcsolatban elmondta Gulyás Gergely, hogy zéró tolerancia van a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban, és egy büntetőügyről van szó, amivel párosul egy példátlan rágalmazási ügy is.

Az ügyhöz kapcsolódóan egy szervezett akció zajlik, még külföldi titkosszolgálati szálat is be lehet azonosítani

– árulta el Gulyás Gergely, aki hozzátette, hogy a kormány által elrendelt teljes ellenőrzésnek köszönhető, hogy ez az ügy is napvilágra került.

Gulyás Gergely Magyar Péter mentelmi-ügyéről elmondta, hogy szerinte a közvádas bűncselekményekre nem alkalmazható a mentelmi jog.

Az világosan látszik, hogy a Tisza Párt elnökének Brüsszelnek köszönhetően nem kell felelnie a bíróság előtt. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ügyben a mentelmi jog kiadását nem támogatja bizottság

– mondta.

Végezetül Vitályos Eszter ismertette, hogy az elmúlt héten 490 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat országszerte.

Itt lehet megtekinteni a Kormányinfót: