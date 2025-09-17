Nemzeti konzultáció indul az adórendszerről

A szerdai kormányülést követően tartott kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: Nemzeti konzultáció az adórendszerről.
Az adórendszer úgy táni fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett, hogy az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meg lehet tenni, nem megengedhető, ezért is fontos ez a konzultáció. A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva elmondta, hogy ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ugyanakkor ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, ezért erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét.
A közteherviselés kérdése mindenkinek fontos, a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez. Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le
- fogalmazott Gulyás Gergely.
Hozzátette, hogy a mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, és ehhez vannak emberei is Magyarországon. Brüsszel hosszú ideje a jelenlegi adórendszer felszámolását szeretné, és ennek Magyarországon is vannak követői, ezért is különösen fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos.
A kormányinfót itt tudja visszanézni:
