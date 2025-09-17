Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Nemzeti konzultáció indul az adórendszerről

Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 17:38
kormányinfónemzeti konzultáció
Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be, hogy az adórendszer kérdése fontos közéleti vitává vált. A kormány ezért nemzeti konzultációt indít, hogy a magyarok véleményét is megismerje a témában.

A szerdai kormányülést követően tartott kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: Nemzeti konzultáció az adórendszerről

Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről

Az adórendszer úgy táni fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett, hogy az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meg lehet tenni, nem megengedhető, ezért is fontos ez a konzultáció. A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva elmondta, hogy ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ugyanakkor ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, ezért erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét.

A közteherviselés kérdése mindenkinek fontos, a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez. Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le

- fogalmazott Gulyás Gergely.

Hozzátette, hogy a mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, és ehhez vannak emberei is Magyarországon. Brüsszel hosszú ideje a jelenlegi adórendszer felszámolását szeretné, és ennek Magyarországon is vannak követői, ezért is különösen fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos.

A kormányinfót itt tudja visszanézni:

 

