Mutatjuk, hogy mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok novemberben és decemberben

A kormány szerdai ülésén 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött. Ezzel átlagosan a nyugdíjasok idén 51 155 forintot plusz pénzhez jutnak a kormánynak döntésének köszönhetően. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón jelentette be az emelést. Ez az intézkedés mindenkit érint, aki 2025 januárja óta nyugdíjban van, ráadásul még külön intézkedni sem kell, hiszen az utalás automatikusan történik.

A kiegészítő nyugdíjemelés több millió nyugdíjast fog kedvezően érinteni. Fotó: Bors

Ezt kell tudni a kiegészítő nyugdíjemelésről

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről már korábban volt döntést, most a pontos számról döntött a kormány. Év elején már történt egy 3,2%-os emelés, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban 1,5%-os nyugdíjemelést jósolt, ehhez képest kedvezőbb a mostani emelés.

Ahogy arról a szerdai ülésen Gulyás Gergely tájékoztatott, 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg.

Ez egy átlag nyugdíjas esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet novemberben egy összegben kapnak kézhez. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.

Ez az emelés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, a kormány azonban ezt az összeget már elkülönítette. Az intézkedés több millió embert fog kedvezően érinteni.

A kiegészítő nyugdíjemelés azoknak jár, akik 2025. január elsején már nyugdíjban vagy más nyugellátásban (öregségi v. rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj) részesültek, a novemberben kifizetett emelés mértéke pedig az év közbeni inflációs várakozásokat fedezi. Ezt tehát nem kell külön igényelni, hiszen a kifizetés automatikus, a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik meg.

A törvény értelmében a nyugellátásokat minden év januárjában meg kell emelni. Ha pedig szeptemberben az egész évre várható infláció a januári emelés mértékét meghaladja, novemberben korrekciót kell végrehajtani. Lényegében a kormány most ugyanazt folytatja, amit elmúlt években; a kabinet eddig is biztosított év végi kompenzációt az infláció alakulása miatt.