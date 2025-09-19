Mutatjuk, hogy mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok novemberben és decemberben

A kormány szerdai ülésén 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött. Ezzel átlagosan a nyugdíjasok idén 51 155 forintot plusz pénzhez jutnak a kormánynak döntésének köszönhetően. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón jelentette be az emelést. Ez az intézkedés mindenkit érint, aki 2025 januárja óta nyugdíjban van, ráadásul még külön intézkedni sem kell, hiszen az utalás automatikusan történik.
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről már korábban volt döntést, most a pontos számról döntött a kormány. Év elején már történt egy 3,2%-os emelés, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban 1,5%-os nyugdíjemelést jósolt, ehhez képest kedvezőbb a mostani emelés.
Ahogy arról a szerdai ülésen Gulyás Gergely tájékoztatott, 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg.
Ez egy átlag nyugdíjas esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet novemberben egy összegben kapnak kézhez. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.
Ez az emelés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, a kormány azonban ezt az összeget már elkülönítette. Az intézkedés több millió embert fog kedvezően érinteni.
A kiegészítő nyugdíjemelés azoknak jár, akik 2025. január elsején már nyugdíjban vagy más nyugellátásban (öregségi v. rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj) részesültek, a novemberben kifizetett emelés mértéke pedig az év közbeni inflációs várakozásokat fedezi. Ezt tehát nem kell külön igényelni, hiszen a kifizetés automatikus, a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik meg.
A törvény értelmében a nyugellátásokat minden év januárjában meg kell emelni. Ha pedig szeptemberben az egész évre várható infláció a januári emelés mértékét meghaladja, novemberben korrekciót kell végrehajtani. Lényegében a kormány most ugyanazt folytatja, amit elmúlt években; a kabinet eddig is biztosított év végi kompenzációt az infláció alakulása miatt.
