Nagy Feró: "Magyar Péter úgy hazudik, hogy rögtön leleplezi magát"

Nagy Feró, a legendás Beatrice frontembere a Magyar Nemzetnek adott interjút. A zenész, akinek hamarosan Ankét Feróval címen hetente jelentkező podcastműsora indul, a jelenlegi politikai helyzetről és a baloldali politikusokról is elmondta a véleményét.
Sokan, sokfélét mondtak, üzentek politikáról a színpadról az utóbbi időben, Majka, Krúbi, Azahriah, hadd ne soroljam tovább. Vajon egy húszéves fiatal fejében hogyan áll össze ez az egész, kell-e igazságot tenniük, hogy egyáltalán kinek van igaza?
– Nyilván akadnak olyan húszéves fiatalok, akik boldogan kiabálják, hogy mocskos Fidesz, hiszen azt gondolhatják, hogy éppen valamiféle forradalmat élnek át. Mindez persze csak a koncerteken jelentkezik, ki tudja, a hétköznapokon egyáltalán gondolnak-e ilyesmire. Ugyanakkor elég csúnya dolog, ha a fiatalokat mások belerángatják a politikába. Szerintem nem tömeges jelenségről van szó, csak egy kisebb tábor hangoskodik, akiket megbíztak azzal, hogy kezdjenek skandálni, kiabálni. Éppen ezért nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek az egésznek.
A baloldali sajtóban nemegyszer azt olvasom, hogy ma ugyanazt gondolják a fiatalok, mint amit a Beatrice hirdetett a hetvenes évek végén. Vagyis hogy a kiabálók ugyanúgy a diktatúra ellen lázadnak, mint ti annak idején. Lehet ilyen párhuzamot vonni?
– Nem lehet. Ha mondjuk csak a zenészeknél így lenne, akkor a tűrt és támogatott kategóriából egyből bekerülnének a tiltottba, és koncertet sem tarthatnának. Egyszer a kötcsei bejáratnál láttam valakit, aki diktatúra feliratú táblával várt minket. Odaszóltam neki: ha itt tényleg diktatúra lenne, már azelőtt elkaptak volna a rendőrök, hogy ideálltál. Ha visszaemlékszem arra a korszakra, amikor a Beatricével játszottunk, nehéz volt olyasmit közölni a közönségünkkel, ami valóban fontos lehet – nem is annyira politikailag, mint tudatilag.
Sokszor a szememre vetik, hogy valaha rendszerellenes voltam, most pedig nem vagyok az. Jól is néznék ki, ha olyan lennék, mint ők, már csak azért is, mert akik ma rendszerellenesnek mondják magukat, támogatják a világban zajló szörnyűségeket.
A baloldali ideológiával lenne baj?
– Kétségtelenül jól hangzik, és nyilván sokak szerint meg lehet valósítani, hogy nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás. Ugyanakkor – lássuk be – képtelenség, hogy ebből bármi is valósággá váljon. Az egyszerű emberek agyában ugyanakkor mindez úgy zajlik le, hogy hú, igen, de jó lenne! Arra persze nem gondolnak, hogy az író, a zenész vagy bármilyen munkás nem nyolc órában, hanem sokszor kétszer nyolc órában vagy, fogalmazzunk inkább úgy, nulla huszonnégyben dolgozik.
Miben sikeresebb Magyar Péter az eddigi baloldali vezérfiguráknál?
– Egyelőre abban jobb, hogy hamarabb mellé álltak azok az anarchista baloldaliak, akik benne látják a messiásukat. Persze jó kérdés, honnan van pénze sok-sok milliós rendezvényeket rendezni, ki építi a színpadot, hogyan és miből szervezték meg a munkásokat. Mint zenész, pontosan tudom, hogy mindezt nem ingyen adják.
Valójában valakik beálltak Magyar Péter mögé, és tudatosan felépítették a közéletben. Amikor elindult, csak néztem, hogy ki az ember, kirepült a fészekből, majd visszapiszkít. Pár hónap múlva aztán megértettem, hogy neki egyszerűen nincs más útja, ha anyagilag jól akar járni.
Eredetileg nyilván úgy gondolta, hogy Varga Juditon keresztül elérhet oda, ahova nagyon szeretne eljutni, de ehhez nem volt elég tehetsége.
Mindenesetre azt meg kellene tanulnia, hogy ha már hazudik egy nagyot, legalább tegyen úgy, hogy elhiggyük. Merthogy ő úgy hazudik, hogy rögtön leleplezi magát, hiszen egy órával azelőtt még teljesen mást mondott ugyanarról a témáról.
Szerintem itt rontja el leginkább a saját esélyeit. És hogy belőle nem lesz miniszterelnök, abban biztos vagyok.
A teljes interjú ide kattintva olvasható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.